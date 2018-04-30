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Эксперт: украинские националисты всегда считали жителей Донбасса людьми второго сорта
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Эксперт: украинские националисты всегда считали жителей Донбасса людьми второго сорта 

Свободная пресса 38 минут назад
Член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько прокомментировал заявление члена украинской партии «Свобода» Игоря Мирошниченко о том, что жители Донбасса должны быть ущемлены в своих правах.
Политолог напомнил, что еще до Русской весны жители Донбасса, да и вообще восточных земель Украины в сознании украинских националистов представлялись некими недоукраинцами, людьми второго сорта.
«И дело, главным образом, даже не в том, что жители Юго-Востока плохо владели украинским литературным языком, сколько в том, что они исторически всегда ориентировались на Россию, связывали свое будущее с ней. Отсюда все эти уничижительные, а порой и просто нацистские высказывания представителей украинского истеблишмента», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, если следовать логике «свидомых», то поразить в правах жителей ДНР и ЛНР — дело самое что ни на есть «разумное».
Читайте подробнее в материале «СП» «Донбасс — между цинизмом Киева и молчанием Москвы».
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