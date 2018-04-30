Эксперт: украинские националисты всегда считали жителей Донбасса людьми второго сорта

Член Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько прокомментировал заявление члена украинской партии «Свобода» Игоря Мирошниченко о том, что жители Донбасса должны быть ущемлены в своих правах.

Политолог напомнил, что еще до Русской весны жители Донбасса, да и вообще восточных земель Украины в сознании украинских националистов представлялись некими недоукраинцами, людьми второго сорта.

«И дело, главным образом, даже не в том, что жители Юго-Востока плохо владели украинским литературным языком, сколько в том, что они исторически всегда ориентировались на Россию , связывали свое будущее с ней. Отсюда все эти уничижительные, а порой и просто нацистские высказывания представителей украинского истеблишмента», — сказал эксперт в интервью «СП».

По его словам, если следовать логике «свидомых», то поразить в правах жителей ДНР и ЛНР — дело самое что ни на есть «разумное».

Читайте подробнее в материале «СП» «Донбасс — между цинизмом Киева и молчанием Москвы ».