Сборная Украины по греко-римской борьбе прибыла в Каспийск на чемпионат Европы

Об этом сообщил вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов , слова которого передает ТАСС

"Сегодня ночью рейсом из Стамбула Махачкалу прилетели член исполкома UWW-Europe из Украины Дина Харенко и сборная украинских борцов греко-римского стиля.

Как и большинство сборных, они разместились в санатории «Каспий», где для участников создана настоящая «борцовская деревня», — сказал Брюсов.

Он также сообщил, что сборные по женской вольной борьбе зарегистрированы для участия в чемпионате Европы и предоставили полетный план для встречи делегации.