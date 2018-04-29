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Сборная Украины по греко-римской борьбе прибыла в Каспийск на чемпионат Европы
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Сборная Украины по греко-римской борьбе прибыла в Каспийск на чемпионат Европы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщил вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов, слова которого передает ТАСС.
"Сегодня ночью рейсом из Стамбула в Махачкалу прилетели член исполкома UWW-Europe из Украины Дина Харенко и сборная украинских борцов греко-римского стиля.
Как и большинство сборных, они разместились в санатории «Каспий», где для участников создана настоящая «борцовская деревня», — сказал Брюсов.
Он также сообщил, что сборные по женской вольной борьбе зарегистрированы для участия в чемпионате Европы и предоставили полетный план для встречи делегации.
Ранее украинский борец Жан Беленюк сообщил о том, что ему запретили ехать на чемпионат Европы в Россию.
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