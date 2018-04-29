Милонов нашел у Вятровича купленный в переходе диплом

Происходящее на Украине мне напоминает Советский союз конца 80-х — начала 90-х годов, когда из всех щелей повылезали всевозможного рода шарлатаны с очень сомнительными теориями. Мне очень жаль, что на Украине, с ее очень серьезной академической школой, с Киевским национальным университетом и другими вузами, не востребовано высшее образование. И купившие в подземном переходе липовые дипломы «специалисты» и «эксперты» позволяют себе марать украинскую историю подобными высказываниями

— Виталий Милонов.

При этом Виталий Милонов высказал мнение, что к нынешним украинским спикерам следует относиться не как к обычным людям. По мнению Милонова, если к ним отнестись как к беглецам из сумасшедшего дома, только в таком случае их высказывания будут укладываться хоть в какую-то логику.

«Мобилизованных в дивизию «Галичина» обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы», — написал руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook. Слова Вятровича вызвали неоднозначную реакцию даже у его соотечественников и сторонников на Украине.