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Милонов нашел у Вятровича купленный в переходе диплом
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Милонов нашел у Вятровича купленный в переходе диплом 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС «Галичина» была лучше подготовлена, чем солдаты Красной армии. В ответ на это заявление украинского чиновника член комитета российской Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что применять существующие гуманистические стандарты к нынешним украинским активистам просто‐напросто неприемлемо. Слова Виталия Милонова привело РИА «ФАН».
Происходящее на Украине мне напоминает Советский союз конца 80-х — начала 90-х годов, когда из всех щелей повылезали всевозможного рода шарлатаны с очень сомнительными теориями. Мне очень жаль, что на Украине, с ее очень серьезной академической школой, с Киевским национальным университетом и другими вузами, не востребовано высшее образование. И купившие в подземном переходе липовые дипломы «специалисты» и «эксперты» позволяют себе марать украинскую историю подобными высказываниями
— Виталий Милонов.
При этом Виталий Милонов высказал мнение, что к нынешним украинским спикерам следует относиться не как к обычным людям. По мнению Милонова, если к ним отнестись как к беглецам из сумасшедшего дома, только в таком случае их высказывания будут укладываться хоть в какую-то логику.
«Мобилизованных в дивизию «Галичина» обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы», — написал руководитель украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook. Слова Вятровича вызвали неоднозначную реакцию даже у его соотечественников и сторонников на Украине.
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