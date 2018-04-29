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Европейский союз дзюдо поддержит участие украинских атлетов в командном ЧЕ в Екатеринбурге
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Европейский союз дзюдо поддержит участие украинских атлетов в командном ЧЕ в Екатеринбурге 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апреля. /ТАСС/. Европейский союз дзюдо (EJU) окажет поддержку сборной Украины на командном чемпионате Европы, который пройдет в Екатеринбурге 18 июля нынешнего года. Об этом журналистам рассказал президент EJU Сергей Соловейчик.
Презентация командного чемпионата Европы прошла в Тель-Авиве в рамках индивидуального европейского первенства.
"Украина решила участвовать за счет привлеченных средств, поэтому есть основания полагать, что дзюдоисты приедут в Екатеринбург. А мы сделаем все, чтобы принять их радушно по всем законам гостеприимства, оказать ребятам максимум поддержки и уважения в нашей стране", — рассказал Соловейчик.
Президент EJU отметил, что организация всегда поддерживала команды в непростых ситуациях. «Даже в самые напряженные моменты политических отношений Европейский союз дзюдо помогает командам, которые по финансовым или иным причинам не имеют возможности приехать на соревнования», — подчеркнул Соловейчик.
В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Позднее Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила о том, что украинские борцы выступят на чемпионате Европы, который стартует 30 апреля в Дагестане, затем Министерство молодежи и спорта Украины заменило запрет на участие в турнирах в России отказом в финансировании выступлений украинских спортсменов на территории РФ из государственного бюджета.
В итоге сборная Украины по борьбе приняла решение все— таки прилететь на соревнования, изыскав на это необходимые средства. При этом серебряный призер Олимпийских игр 2016 года украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк в своем Instagram сообщил, что ему запретили ехать на чемпионат Европы.
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