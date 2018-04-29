Европейский союз дзюдо поддержит участие украинских атлетов в командном ЧЕ в Екатеринбурге

Презентация командного чемпионата Европы прошла в Тель-Авиве в рамках индивидуального европейского первенства.

"Украина решила участвовать за счет привлеченных средств, поэтому есть основания полагать, что дзюдоисты приедут в Екатеринбург. А мы сделаем все, чтобы принять их радушно по всем законам гостеприимства, оказать ребятам максимум поддержки и уважения в нашей стране", — рассказал Соловейчик.

Президент EJU отметил, что организация всегда поддерживала команды в непростых ситуациях. «Даже в самые напряженные моменты политических отношений Европейский союз дзюдо помогает командам, которые по финансовым или иным причинам не имеют возможности приехать на соревнования», — подчеркнул Соловейчик.

В марте министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России . Позднее Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщила о том, что украинские борцы выступят на чемпионате Европы, который стартует 30 апреля в Дагестане , затем Министерство молодежи и спорта Украины заменило запрет на участие в турнирах в России отказом в финансировании выступлений украинских спортсменов на территории РФ из государственного бюджета.