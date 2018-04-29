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ФСБ обратилась к украинским браконьерам
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ФСБ обратилась к украинским браконьерам 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Деятельность браконьеров в Азовском море, приводящая к гибели дельфинов, будет пресекаться, это касается и украинских браконьеров, заявило погрануправление ФСБ по республике Крым.
С начала 2018 года от сетей браконьеров в акватории и на побережье Черного и Азовского морей погибли 70 дельфинов. При этом зафиксированы только случаи, о которых местные жители сообщили пограничникам и экологам, так что погибших дельфинов может быть больше, передает РИА «Новости».
Пограничники намерены «предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности». При этом «особое внимание будет уделено» Азовскому морю, которое является внутренними водами России и Украины.
Дельфины в основной массе погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов.
Еще в 2015 году пограничное управление ФСБ по Крыму сообщало об участившихся случаях браконьерства у берегов полуострова со стороны граждан Украины.
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