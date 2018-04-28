Опубликована якобы инструкция СБУ для украинских СМИ по освещению Дня Победы

Глава информационного агентства News Front Константин Кнырик опубликовал якобы инструкцию (темник) СБУ , которая предписывает украинским СМИ в преддверии Дня Победы отрицать заслуги советских войск.

«По просьбам зрителей публикую документ, который мне передали мои коллеги из Украины . Уточняю еще раз, что этот «темник» рассылают представителям региональных и общенациональных СМИ Украины, блогерам, общественникам (из пула грантоедов) и «экспертам», которые выступают на ТВ», — написал Кнырик в своем Facebook.

По его словам, в рамках «инструкции» СБУ на украинских каналах подаются темы и информационные вбросы, сравнивающие действие войск Красной армии на Украине с поведением фашистских захватчиков. В частности, Кнырик привел в пример учительницу из Львова , запустившую дискуссию об Адольфе Гитлере, экспертов на телеканалах, которые утверждают, что Иосиф Сталин и Гитлер — ровня друг другу.

В «темнике», опубликованном журналистом, указано, что «Бессмертный полк» — политтехнология Кремля. Согласно документу, 9 мая — не День Победы, а день памяти жертв войны. Также указывается, что Сталин не лучше, а хуже, чем Гитлер.

«Жители Украины, когда вам начинают с экранов телевизора рассказывать о подвигах дивизии СС «Галичина» и о военных успехах украинской армии (которой не было) в борьбе с оккупантами, которыми были не только немцы, а скорее даже больше — советская армия, задумайтесь!» — призвал Кнырик.