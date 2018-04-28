На Украине обвинили Россию в осквернении памятника жертвам Холокоста

Новый случай вандализма зафиксированы на Украине . В Тернопольской области осквернили памятник жертвам Холокоста. Его установили на месте массового расстрела более 100 тысяч евреев, сообщает "ТВ Центр"

Злоумышленник бросил в монумент бутылку с зажигательной смесью. Всё зафиксировали камеры наблюдения. Возбуждено уголовное дело. Однако власти Тернополя обвинили в поджоге Москву . Якобы, это Россия завербовала вандала.

Раннее памятник уже несколько раз становился объектом атак украинских националистов, которые своей причастности не скрывают.