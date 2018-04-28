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На Украине обвинили Россию в осквернении памятника жертвам Холокоста
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На Украине обвинили Россию в осквернении памятника жертвам Холокоста 

ТВ Центр 57 минут назад
Фото: ТВ Центр
Новый случай вандализма зафиксированы на Украине. В Тернопольской области осквернили памятник жертвам Холокоста. Его установили на месте массового расстрела более 100 тысяч евреев, сообщает "ТВ Центр".
Злоумышленник бросил в монумент бутылку с зажигательной смесью. Всё зафиксировали камеры наблюдения. Возбуждено уголовное дело. Однако власти Тернополя обвинили в поджоге Москву. Якобы, это Россия завербовала вандала.
Раннее памятник уже несколько раз становился объектом атак украинских националистов, которые своей причастности не скрывают.
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