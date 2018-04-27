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Киев стремится максимально отдалить украинцев от россиян
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Киев стремится максимально отдалить украинцев от россиян 

ТВ Центр 34 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Беседуя с активом украинской общины в Торонто, Павел Климкин очевидно понимал, что эти люди уж точно возвращаться на родину не хотят. Канада — не Украина, где среднемесячная зарплата не дотягивает до 300 долларов. Но соотечественников министр успокоил — эмигрант эмигранту рознь. На Запад в поисках лучшей жизни уезжать можно, а в Россию лучше не стоит.
"Россия ведёт против нас войну, но всё равно 3 миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России. Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определённые идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно 3 миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация", — заявил глава украинского МИД.
Какие идеи вынашивают украинские власти, Климкин не уточнил. Однако эксперты в Киеве не исключили, что добиться уменьшения потока мигрантов в Россию пока могут только одним способом — вводя новые запреты.
"Это может быть ограничение срока пребывания в России, въездные визы, выездные визы. Во многих странах мира есть выездные визы и это могут быть дополнительные фильтры — по возвращении граждан в Украину они могут ставиться на учет. Затем с украинских граждан могут сниматься биометрические данные. Дополнительно, как с потенциально нелояльных людей. Существует огромная масса практических механизмов, которые могут потенциально применяться в такой ситуации", — рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Один из них обсуждается давно — это введение визового режима с Россией. Москва может принять ответные меры и это в первую очередь ударит именно по украинским мигрантам. Транспортное сообщение с нашей страной уже блокируется. Самолеты отменили еще в 2015-м, на очереди — поезда. Окончательное решение, стоит ли разорвать пассажирские железнодорожные связи с Россией, министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал озвучить в этом году.
"Приоритетные усилия и ресурсы направлены на создание инфраструктурных связей с Европейским союзом. Это автомобильные дороги, железные дороги, авиация — политика лоукостеров. Я надеюсь, что мы повторим балтийский опыт, когда стоимость авиабилета до Лондона в разы дешевле, чем автобус в Россию. И украинцы будут ехать в Лондон, Париж, Берлин, а не в Россию", — заявил он.
Сам Омелян на днях оказался в центре скандала. У него родилась дочка, при этом супруга рожала в США. Министр оправдался в Facebook, якобы вышло всё совершенно случайно, но пользователи посчитали это откровенной ложью. Обеспеченные родители рожают в США, чтобы ребенок получил американский паспорт. Омеляна обвинили в том, что он реформирует страну, в которую сам не верит. Старший сын политика учится в Австрии, среднего в 2014-м тоже рожали в Соединенных Штатах. О будущем этих детей заботятся, пренебрегая судьбой миллионов других. Ведь украинцы уезжают в Россию ради удовлетворения самых простых человеческих потребностей, они хотят лучше жить, чувствовать себя в безопасности, больше зарабатывать. К тому же мигранты отправляют домой деньги — это прямые инвестиции в экономику Украины.
"По самым скромным оценкам, это приблизительно 1,5-2 миллиарда долларов в год. Ну, эта сумма соответствует тем деньгам, которые Украина зарабатывает на газотранспортной системе, транспортируя российский газ. Но экономические и рациональные аргументы сегодня не превалируют в украинской политике. Превалируют именно политические аргументы", — отметил Руслан Бортникю
О том, что политики, построенной на национализме, в этом больше, чем экономики говорят и многие другие факты. Например, правительство Украины одобрило предложение о запрете российским судам заходить в свои реки. Теперь документ ушел на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны. По оценкам экспертов, мера не критическая, однако в итоге это обернется увеличением стоимости доставки грузов на украинские же предприятия. Им бы помогать, но власти заняты другим. Они делят то, что еще можно поделить. Громкий скандал сейчас разгорелся в Запорожье вокруг одного из крупнейших в стране концернов "Мотор Сич", которого сначала лишили выхода на российский рынок. А теперь туда нагрянул спецназ СБУ.
"С оружием, с крупнокалиберными автоматами, вы сами видели. Люди перепрыгивали через вертушки, положили на землю несколько наших сотрудников вневедомственной охраны. Одного избили. Сегодня он лежит в больнице с сотрясением мозга. Настолько непродуманная акция наводит на мысль, что, наверное, это рейдерский захват", — заявил президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.
Еще одна спецоперация СБУ и Генпрокуратуры прошла в Винницкой области. Жмеринский вагоноремонтный завод — единственный в городе, который работает и получает заказы.
"С 2008 года у нас завод умирал. Люди не получали зарплату месяцами. После смены собственника, завод начал модернизироваться. Закупили станки, начали менять окна в цехах. 11 апреля к нам приехали сотрудники СБУ и Генпрокуратуры. И изъяли печать и документы на право собственности", — рассказал главный энергетик жмеринского вагоноремонтного завода «Экспресс».
"Дайте людям работать, дайте молодежи работать. А не ехать за копейки и батрачить в других странах", — обратилась к президенту сотрудница завода.
Люди бы и хотели работать там, где живут, но работы нет. По некоторым оценкам, за кордон выехали и не вернулись 6 миллионов человек, а ведь еще есть люди, которые уезжают на сезонные заработки. Но министра Климкина все это, похоже, не беспокоит. Главное возвести стену на границе с Россией вместо той, что пытался, но не смог сделать бывший премьер Яценюк.
"Мы можем как угодно отзываться и говорить о действиях Украины, но по большому счету все, что касается разрыва украино-российских отношений, здесь Украина в принципе все свои задачи выполнила на сегодняшний день и выполняет дальше. Они решают задачу отрыва людей. Уже гражданская война на Украине идет, уже раскол гражданский, который касается миллионов людей — он уже случился. Пропасть между Украиной и Россией каждый день расширяется", — заявил социолог Евгений Копатько.
Эксперты обращают внимание на тот факт, что Климкин политик не самостоятельный. Свои заявления он согласовывает с президентом. А учитывая громкие слова Петра Порошенко, Киев после того, как разорвал государственные связи с Россией, начал решительно рвать личные связи людей. Похоже, на Банковой считают, что только так можно воспитать неких правильных украинцев. И быть уверенными, что те, когда потребуется, проголосуют как надо.
Пётр Вершинин, Андрей Пашутин, Татьяна Каминская, «В центре событий»
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