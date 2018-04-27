В Киеве не признали обвинения конгресса США в героизации нацизма

Украина отвергла обвинения конгресса США в поощрении антисемитизма и прославлении нацизма в стране. Ранее 56 конгрессменов обратились к Госдепу с призывом оказать дипломатическое давление на Киев и Варшаву из-за попыток переписать историю Холокоста. Особое возмущение американских законодателей вызвал украинский закон 2015 года, героизирующий ОУН-УПА*. Критике также подверглось решение Киева включить националистический батальон «Азов» в состав Нацгвардии. О неприятии в Вашингтоне украинской государственной идеологии — в материале RT.

МВД Украины поспешило откреститься от обвинений в поощрении антисемитизма в стране, прозвучавших накануне в конгрессе США. Как заявили журналистам в украинском министерстве внутренних дел, глава ведомства считает недопустимой дискриминацию кого-либо по конфессиональному или национальному признаку.

«Все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов», — цитируют СМИ заявление МВД Украины.

В силовом ведомстве также заступились за бывший батальон «Азов», который конгрессмены причислили к неонацистским организациям. В МВД уверены, что это подразделение, в настоящее время включённое в структуру Нацгвардии, является «одним из наиболее мотивированных и боеспособных» и занято исключительно защитой целостности украинского государства. В МВД напомнили и о «героической победной истории» «Азова».

Большое недоумение в Киеве вызвало и осуждение, с которым американские конгрессмены отозвались ранее о главе МВД Арсене Авакове. В министерстве внутренних дел напомнили, что Аваков ранее лично встречался с руководством Госдепа США.

«Во время этих переговоров американская сторона выражала поддержку процесса реформ МВД Украины и подчинённых структур, которые осуществляет министр Аваков», — напомнили в силовом ведомстве.

Таким образом украинская сторона отреагировала на обращение к Госдепу, опубликованное на сайте члена палаты представителей США Ро Ханны. К обращению присоединились 55 конгрессменов, как демократов, так и республиканцев. Законодатели просят внешнеполитическое ведомство оказать дипломатическое давление на украинские и польские власти с тем, чтобы они отказались от пронацистской политики и искажения истории Холокоста.

Часть документа посвящена принятому в этом году в Польше закону, ставящему под запрет любые упоминания о возможном участии поляков в геноциде евреев и других национальных меньшинств в годы Второй мировой войны. По мнению конгрессменов, принятие этого закона сопровождалось в Польше всплеском антисемитской риторики, документ подвергся критике со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Нулевая реакция США Ещё большее возмущение конгрессменов вызывают порядки, насаждаемые и поощряемые властями Украины.

«Законы, касающиеся вопросов исторической памяти, принятые на Украине в 2015 году, зашли ещё дальше: в них восхваляются коллаборационисты, а отрицание их «героизма» возводится в ранг преступления. Однако данный шаг украинских властей, в отличии от закона, принятого в Польше, практически остался без публичной реакции со стороны США», — говорится в обращении конгрессменов.

«Эти военизированные группировки и лица вступали в сотрудничество с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70—100 тыс. поляков и представителей иных этнических меньшинств в период с 1941 по 1945 годы», — напоминают конгрессмены.

Особую тревогу американских политиков вызывает тот факт, что прославление нацизма на Украине пользуется правительственной поддержкой. Пересмотр истории Холокоста, одобряемый властями, сопровождается и другими формами антисемитизма, считают в конгрессе. В качестве примеров приводится ряд ситуаций, в частности, кампания по реабилитации ОУН-УПА, инициированная Украинским институтом национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича. Также в конгрессе вспомнили о марше неонацистов в январе 2017 года, когда участники шествия скандировали антисемитские лозунги, и ряд других подобных историй.

Как отмечают авторы документа, в этих факельных маршах участвовал неонацистский батальон «Азов». Но вместо того, чтобы распустить эту организацию, украинские власти включили её в Нацгвардию, подчинённую МВД. По мнению конгрессменов, «Азов» также связан с главой ведомства Арсеном Аваковым.

Украинский батальон «Азов» не впервые подвергается критике со стороны американских политиков. 28 марта конгрессмен-демократ Ро Ханна призвал Госдеп расследовать случаи содействия США украинским неонацистам, если они имели место в прошлом. Соответствующее заявление политик опубликовал на страницах газеты The Hill.

«Превосходство белой расы и неонацизм неприемлемы, им нет места в нашем мире. Я очень рад тому, что недавно принятый бюджет запрещает США предоставлять оружие и оказывать содействие в осуществлении боевой подготовки неонацистскому батальону «Азов», ведущему боевые действия на Украине», — говорится в обращении Ро Ханны.

Поправки в закон «О расходах на оборону», запрещающие оказание какой-либо поддержки подразделению Нацгвардии «Азов», сформированному на основе одноименного добровольческого нацбата, были приняты в 2015 году. Поправки были внесены конгрессменом от Демократической партии Джоном Коньерсом . Политик обратил внимание конгресса на то, что «Азов» был сформирован на базе военизированной неонацистской группировки «Патриот Украины».

Это решение американских властей возмутило представителей «Азова», которые заявили о том, что «Украина намного старше США» и с «княжеских времён имела профессиональную армию». Обвинения в приверженности неонацистской идеологии в нацбате отвергли.

Впрочем, вряд ли эти аргументы могут кого-то убедить после того, как в 2015 году Рада приняла закон «О правовом статусе борцов за независимость Украины». Документ наделяет особыми льготами и государственными гарантиями бывших участников Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

Эти националистические структуры не только активно сотрудничали с гитлеровскими войсками, полагая, что это поможет «освобождению» Украины от советской власти, но и занимались этническими чистками, физически истребляя поляков и евреев.

С поправкой на выборы

По мнению экспертов, конгрессмены выступили с обращением к Госдепу в расчёте заработать симпатии своих избирателей — в ноябре в стране состоятся промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбрана Палата представителей конгресса.

«Конгресс славится своей моральной позицией по множеству вопросов, конгрессмены всегда чутко следят за общественными настроениями — ведь каждые два года в стране проходят выборы. Конгрессмены стараются подчеркнуть свою приверженность правильным принципам, а издержки во внешней политики их при этом беспокоят мало. Все репутационные издержки вынужден нести Белый дом, сделки с совестью — это обязанность президента», — пояснил в интервью RT доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков

Эксперт считает, что на фоне активной дискуссии о проблеме роста националистических настроений в США либерально ориентированные американцы оценят позицию 56 конгрессменов, потребовавших осудить героизацию нацизма на Украине.

«С точки зрения большой стратегии, США поддерживают Киев, используя эту ситуацию против России . Но при этом получается, что Вашингтон, позиционирующий себя как защитника демократии, оказывается на одной стороне с антисемитами и неофашистами. Это многим внутри страны может не понравиться», — заявил эксперт в интервью RT.

«Двойственная позиция во всём»

Восхваление националистических и неонацистских организаций и их лидеров современными украинскими властями возмутило также общественные еврейские организации. В 2016 году лидеры 29 еврейских общин и некоммерческих организаций, действующих на Украине, опубликовали открытое письмо к украинскому обществу, где выразили озабоченность и тревогу в связи с попытками исказить историю. Ряд организаций во главе с Украинским институтом национальной памяти (УИНП) пытаются стереть трагические свидетельства антисемитской деятельности ОУН-УПА, говорится в заявлении.

«Антисемитская направленность этой деятельности способствовала гибели тысяч украинских евреев и является доказанным историческим фактом, подтвержденным тысячами свидетельств, документов, исследований. И мы, украинские евреи, как народ пострадавший, в том числе от деятельности ОУН и УПА, также хорошо знаем эти факты», — подчёркивается в письме.

На фоне переписывания истории на Украине отмечается рост бытового антисемитизма, к таким выводам пришли в январе 2018 года власти Израиля . В документе, опубликованном израильским министерством по делам диаспоры, сообщалось о росте случаев проявления антисемитизма на Украине за 2017 год.

«На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев», — отметили авторы доклада.

Впрочем, это не мешает Тель-Авиву не только поддерживать, но и развивать отношения с официальным Киевом. Например, в марте 2028 года израильские и украинские власти приступили к финальному этапу работы над соглашением о зоне свободной торговли между странами. Об этом сообщил украинский премьер-министра Владимир Гройсман.

«В Израиле правительство прежде всего исходит из прагматичных интересов, впрочем, как и в США, да и в других странах. Мораль в политике имеет второстепенное значение», — пояснил ситуацию Цветков.

Американо-украинское сотрудничество тоже расширяется, Киев пользуется покровительством Вашингтона. 18 апреля глава украинского МВД Арсен Аваков и директор ФБР Кристофер Рэй подписали меморандум о сотрудничестве.

Начиная с 2014 года, Украина получила от США военной помощи на сумму $1 млрд, такую цифру ранее назвал заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем. По оценкам украинского президента Петра Порошенко , за несколько месяцев 2017 года сотрудничество между США и Украиной выросло в четыре раза. Единственной страной западного блока, в полной мере осудившей героизацию нацизма украинскими властями стала Польша, — в январе 2018 года польский Сенат принял закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступных действий ОУН-УПА в годы Второй мировой войны.

По мнению экспертов, вокруг героизации ОУН-УПА сложилась такая ситуация, при которой люди уже не всегда могут отличить реальность от вымысла. Такую точку зрения в интервью RT высказал заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

«Двойственная позиция отмечается во всём. Киевские власти, конечно, отрицают шовинисткий и нацистский характер таких формирований, как ОУН-УПА, утверждая, что это вымысел. Однако неонацисткие группировки стали на Украине реальной силой, с которой власти вынуждены считаться, хотя это сильно дискредитирует Киев. И пока украинские власти вынуждены подчиняться требованиям неонацистских групп, Вашингтону приходится закрывать на это глаза», — пояснил Супян.

По словам Цветкова, необходимо также учитывать, что США не располагают стопроцентным влиянием на Украину.

«Конечно, во избежание ненужных ассоциаций американским властям было бы выгодно, чтобы Киев прекратил героизацию нацистов. Однако это уже не в силах Вашингтона. В случае украинских радикалов антисемитизм идёт в комплексе с русофобией, антипольскими настроениями — отделить одно от другого уже невозможно», — подвёл итог эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).