Суд в Киеве обязал полицию завести дело на Корчинского

Ранее Корчинский в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что считает Медведчука «умным и сильным человеком» и именно поэтому считает «ошибкой украинских спецслужб и власти», то что «он не был арестован сразу» после начала конфликта в Донбассе. Корчинский также заявил, что, «к сожалению, Медведчук в данный момент защищает интересы России» и «вне сомнений должен был быть уничтожен сразу».

"Печерский районный суд Киева своим решением обязал уполномоченных лиц Нацполиции внести в единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование в отношении главы всеукраинской политической партии «Братство» Дмитрия Корчинского, который открыто призывал к физическому уничтожению лидера общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука", — говорится в сообщении пресс-службы общественного движения в пятницу.

В «Украинском выборе» считают, что заявление Корчинского «следует расценивать как подстрекательство к подготовке особо тяжкого преступления — умышленного убийства».

После реформы уголовно-процессуального законодательства в 2012 году на Украине изменена процедура регистрации заявлений о совершении преступлений. Если ранее прежде, чем возбудить уголовное дело, следовало провести доследственную проверку, то после реформы все заявление подлежат регистрации в едином реестре досудебных расследований, после чего идет проверка изложенных в них фактов.