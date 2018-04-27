В Киеве откроют «Парк коррупции»

В Киеве готовятся к открытию «Парка коррупции», призванного привлечь внимание обществености к самой больной проблеме Украины . Об этом объявила глава «Антикоррупционной инициативы ЕС» Эка Ткешелашвили , сообщают в пятницу украинские СМИ.

«Это парк не судебного разбирательства, он поможет создать детальное представление о том, что есть коррупция и как с ней бороться», — сказала Ткешелашвили. Композиция парка представляет собой девять надувных шатров, каждый из которых будет иметь уникальную форму. Один из них соорудят в виде золотого батона. Двухкилограммовый слиток золота в виде хлебобулочного изделия подарил во времена президентства Виктору Януковичу глава ПАО «Сумское НПО имени Фрунзе» Владимир Лукьяненко , сообщала после бегства Януковича генпрокуратура

В целом экспозиция парка будет состоять из двух разделов — коррупция и антикоррупция, пояснил директор этого парка Ярослава Гресь. С помощью наглядных экспонатов, в том числе современной аудиовизуальной техники и средств виртуальной реальности, люди узнают историю коррупции, основные коррупционные схемы и о том, как украинцы могут влиять на этот неистребимый в стране и мире феномен. Особый интерес представят данные о топ-коррупции на самом высоком уровне.