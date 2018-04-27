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В Киеве откроют «Парк коррупции»
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В Киеве откроют «Парк коррупции» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Киеве готовятся к открытию «Парка коррупции», призванного привлечь внимание обществености к самой больной проблеме Украины. Об этом объявила глава «Антикоррупционной инициативы ЕС» Эка Ткешелашвили, сообщают в пятницу украинские СМИ.
«Это парк не судебного разбирательства, он поможет создать детальное представление о том, что есть коррупция и как с ней бороться», — сказала Ткешелашвили. Композиция парка представляет собой девять надувных шатров, каждый из которых будет иметь уникальную форму. Один из них соорудят в виде золотого батона. Двухкилограммовый слиток золота в виде хлебобулочного изделия подарил во времена президентства Виктору Януковичу глава ПАО «Сумское НПО имени Фрунзе» Владимир Лукьяненко, сообщала после бегства Януковича генпрокуратура.
В целом экспозиция парка будет состоять из двух разделов — коррупция и антикоррупция, пояснил директор этого парка Ярослава Гресь. С помощью наглядных экспонатов, в том числе современной аудиовизуальной техники и средств виртуальной реальности, люди узнают историю коррупции, основные коррупционные схемы и о том, как украинцы могут влиять на этот неистребимый в стране и мире феномен. Особый интерес представят данные о топ-коррупции на самом высоком уровне.
На проект «Антикоррупционная инициатива Европейского союза на Украине» ЕС выделил Киеву 15 млн евро. Председателем «инициативы» стала Эка Ткешелашвили, имеющая значительный опыт работы в антикоррупционных структурах Грузии.
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