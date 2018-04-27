Добро пожаловать: Кенийских бегунов всю ночь морили голодом в аэропорту «Борисполь»

Спортсмены прилетели в аэропорт«Борисполь» около 19 часов вечера. Несмотря на наличие виз, приглашения от Министерства молодежи и спорта, мэрии города Харькова и организаторов, украинские пограничники спортсменов не пропустили.

Основанием для отказа стало недостаточное количество средств для пребывания на Украине , при том что все расходы обязывалась обеспечить принимающая сторона.

Спортсмены всю ночь после перелета провели в аэропорту без еды, воды и нормального отдыха.

О ситуации на своей странице в Facebook написала спортивний директор Run Ukraine Ирина Лищинская

На своей странице Лищинская также опубликовала все необходимые документы для пребывания кенийцев в стране, в частности все приглашения от украинской стороны.

Позже она добавила, что спортсменов все-таки пустили на Украину и обнародовала фото с ними.