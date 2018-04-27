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Добро пожаловать: Кенийских бегунов всю ночь морили голодом в аэропорту «Борисполь»
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Добро пожаловать: Кенийских бегунов всю ночь морили голодом в аэропорту «Борисполь» 

Украина.ру 55 минут назад
Фото: Украина.ру
Спортсмены прилетели в аэропорт«Борисполь» около 19 часов вечера. Несмотря на наличие виз, приглашения от Министерства молодежи и спорта, мэрии города Харькова и организаторов, украинские пограничники спортсменов не пропустили.
Основанием для отказа стало недостаточное количество средств для пребывания на Украине, при том что все расходы обязывалась обеспечить принимающая сторона.
Спортсмены всю ночь после перелета провели в аэропорту без еды, воды и нормального отдыха.
О ситуации на своей странице в Facebook написала спортивний директор Run Ukraine Ирина Лищинская.
На своей странице Лищинская также опубликовала все необходимые документы для пребывания кенийцев в стране, в частности все приглашения от украинской стороны.
Позже она добавила, что спортсменов все-таки пустили на Украину и обнародовала фото с ними.
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