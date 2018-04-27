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Сенатор назвал Порошенко главным изменником Украины
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Сенатор назвал Порошенко главным изменником Украины 

РИА Новости Крым 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен, что инкриминировать государственную измену надо не крымчанам, которые пересекают украинскую границу, а, в первую очередь, лидеру соседнего государства Петру Порошенко и его окружению. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
Так член Совфеда отреагировал на задержание украинскими пограничниками крымской активистки организации «Волонтеры Победы» Елены Одновол. При этом он отметил, что никакой государственной измены, которую ей вменяют в соседнем государстве, Одновол не совершала.
"Конечно, никакой измены она не совершала. Если говорить об изменниках Украины, то я думаю, здесь надо начинать с президента (Украины — ред.) и его окружения, они просто издеваются над страной. Если кого судить и надо, то их", — заверил сенатор.
Кроме того, по его словам, задержанная общественница ранее неоднократно посещала соседнее государство.
"Она участвовала во многих акциях, связанных со здоровым образом жизни, и она, в частности, выезжала на территорию Украины неоднократно. По-моему, в прошлом году она была в Ивано-Франковске, во Львове, насколько я знаю, принимая участие там в мероприятиях, связанных со здоровым образом жизни, как спортсмен. При этом она была публичным человеком, то есть она свою деятельность освещала в социальных сетях, средствах массовой информации", — уточнил сенатор.
Цеков также уверен, что после неоднократного нарушения прав крымчан правоохранителями сопредельного государства, жителям полуострова пора задуматься над целесообразностью поездок на Украину.
"Вообще, желательно не ездить, потому что могут арестовать… Ситуация с нашими моряками, Еленой Одновол, Михальчевским (задержанным на Украине экс-министром здравоохранения РК Петром Михальсевским — ред.)… Мне известны случаи, когда люди ездили на Украину для получения документа, подтверждающего научную степень, их задерживали, они находились какой-то период под следствием, но потом их выпускали. Поэтому крымчане должны очень серьезно к этому относиться и без очень существенной надобности не ездить на Украину. И даже если есть надобность, — тоже не ездить", — заявил он.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, глава Крыма Сергей Аксенов поручил создать мониторинговую группу, целью которой станет оказание помощи пострадавшим на границе с Украиной жителям полуострова. Такое решение было принято в связи с рядом незаконных задержаний крымчан украинскими правоохранителями. Так, задержанную на границе с Крымом в понедельник, 21 апреля, активистку общественного движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол украинский суд заключил под стражу на два месяца. Она подозревается в госизмене. Ранее Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в водах общего пользования Азовского моря. На борту судна находилось 10 крымчан. На моряков наложили административные штрафы, а капитану корабля грозит до 5 лет лишения свободы.
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