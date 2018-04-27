Сенатор назвал Порошенко главным изменником Украины

Так член Совфеда отреагировал на задержание украинскими пограничниками крымской активистки организации «Волонтеры Победы» Елены Одновол . При этом он отметил, что никакой государственной измены, которую ей вменяют в соседнем государстве, Одновол не совершала.

"Конечно, никакой измены она не совершала. Если говорить об изменниках Украины , то я думаю, здесь надо начинать с президента (Украины — ред.) и его окружения, они просто издеваются над страной. Если кого судить и надо, то их", — заверил сенатор.

Кроме того, по его словам, задержанная общественница ранее неоднократно посещала соседнее государство.

"Она участвовала во многих акциях, связанных со здоровым образом жизни, и она, в частности, выезжала на территорию Украины неоднократно. По-моему, в прошлом году она была в Ивано-Франковске , во Львове , насколько я знаю, принимая участие там в мероприятиях, связанных со здоровым образом жизни, как спортсмен. При этом она была публичным человеком, то есть она свою деятельность освещала в социальных сетях, средствах массовой информации", — уточнил сенатор.

Цеков также уверен, что после неоднократного нарушения прав крымчан правоохранителями сопредельного государства, жителям полуострова пора задуматься над целесообразностью поездок на Украину.

"Вообще, желательно не ездить, потому что могут арестовать… Ситуация с нашими моряками, Еленой Одновол, Михальчевским (задержанным на Украине экс-министром здравоохранения РК Петром Михальсевским — ред.)… Мне известны случаи, когда люди ездили на Украину для получения документа, подтверждающего научную степень, их задерживали, они находились какой-то период под следствием, но потом их выпускали. Поэтому крымчане должны очень серьезно к этому относиться и без очень существенной надобности не ездить на Украину. И даже если есть надобность, — тоже не ездить", — заявил он.