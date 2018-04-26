Небензя на заседании Генассамблеи ООН не стал отвечать на «политический пиар» Киева

"Количество и уровень участников этого большого мероприятия свидетельствуют о неподдельном интересе к решению стоящих перед ООН задач в области миростроительства. Жаль только, что отдельные делегации используют эту трибуну и возможность на ней оказаться для политического пиара и бездоказательных обвинений. Позвольте нам не опускаться до полемики с ними. Сосредоточимся на теме", — сказал дипломат.

По его словам, Россия рассматривает содействие ООН в построении мира «в качестве одного из наиболее важных инструментов в арсенале организации для оказания государствам помощи в преодолении последствий конфликтов и предотвращении их возобновления». Как заявил Небензя, в Москве выступают за укрепление деятельности ООН по предотвращению конфликтов, полагая, что «делаться это должно в соответствии с Уставом» организации. «Важно, что и здесь главенствующую роль также играют сами государства, от решений которых зависят параметры международной поддержки, если она вообще необходима», — подчеркнул постпред РФ.

Он согласился с тем, что профилактика конфликтов «лучше лечения», однако призвал ставить «правильный диагноз» и выбирать «верные методы». «Иначе лечение может оказаться хуже болезни», — предупредил он, добавив, что «у каждого конфликта свой уникальный набор причин». По словам дипломата, «шаблоны или универсальные индикаторы потенциальных кризисов могут быть неверно применены, а, значит, это может только навредить».

Обсуждение темы сохранения мира на этой неделе параллельно ведется в Генассамблее и Совете Безопасности ООН и завершится принятием отдельных резолюций в двух ключевых структурах всемирной организации. В документах, как ожидается, будет выражаться поддержка реформам деятельности ООН в области миростроительства, инициированным генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Он предлагает уделять больше внимания усилиям по предотвращению конфликтов, нежели реагированию на них.