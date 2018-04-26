Азаров исключил мирное урегулирование в Донбассе при нынешней власти

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что при нынешней власти на Украине мирного урегулирования в Донбассе не будет.

"Однозначно при нынешней власти никакого мирного урегулирования не будет. Четыре года показали, что власть сегодняшняя настроена только на обострение конфликта. Она выживает, потому что конфликт существует, это дает ей возможности паразитировать на этом конфликте", — сказал он на пресс-конференции.

Азаров заявил, что "все средства информации у них в руках". "Так зазомбировали народ, что я даже встречаюсь с людьми вроде бы грамотными и они мне говорят — так это (обстрелы Донецка — ред.) же ответка. Какая ответка? Шахтерская площадь — это центр Донецка, обстреляна из минометов. Стреляют по жилым домам. Для чего стреляют? Для того, чтобы поддерживать конфликт", — добавил экс-премьер.

По его словам, единственная надежда для урегулирования конфликта в Донбассе — это смена режима на Украине.