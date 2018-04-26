Азаров: беспорядки в Киеве в 2014 году изначально планировались для госпереворота

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Организаторы беспорядков, которые охватили центр Киева в 2014 году, изначально ставили целью свержение демократически избранного правительства и силового захвата власти.

Азаров обнародовал заявление на пресс-конференции в ТАСС.

"События в Киеве на «майдане» в 2013-2014 годах изначально не носили мирного характера. Это был спланированный заговор с целью государственного переворота и силового смещения демократически избранной власти. Для его реализации из числа представителей оппозиции, по сути, была создана организованная преступная группировка, которая при поддержке ряда западных стран и некоторых украинских олигархов разработала план по дискредитации в глазах части украинцев действующей власти при помощи силовых действий против правоохранительных органов и даже своих собственных сторонников", — говорится в заявлении.

Доказательства

Отмечается также, что в распоряжении свидетелей «есть доказательства, что именно лидеры оппозиции организовали и реализовали „кровавый план“ массовых расстрелов протестующих и сотрудников милиции на „майдане“ в феврале 2014 года с целью обвинить в этом действующую на тот момент власть».

"В частности, на следующий день после массового расстрела людей 21 февраля 2014 года у лидеров оппозиции также был план при вооруженном захвате зданий администрации президента, правительства и парламента спровоцировать на ответную стрельбу несущих охрану там сотрудников правоохранительных органов", — отмечается в документе.

Авторы заявления подчеркивают, что украинцы уже знают, что в 2014 году на Украине состоялся государственный переворот и виновники убийств на «майдане» находятся у власти. «Поэтому незаконное судилище над Януковичем, которое происходит в Оболонском суде, дымовая завеса для отвлечения внимания людей от собственных преступлений и попытка „повесить“ их на четвертого президента Украины. Отказ заслушать нас в качестве свидетелей — это страх власти, что сфабрикованное обвинение разрушится окончательно», — подчеркивают авторы. Они также отмечают, что за четыре года нынешний украинский режим довел страну до краха, 70% украинцев живет за чертой бедности, главная цель трудоспособного населения уехать из страны и найти работу за рубежом.

"После кровавых событий на «майдане» эта власть продолжила убивать своих граждан в Донбассе. Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров с людьми, которые не признали госпереворот, они решили говорить с ними языком оружия. В нашем распоряжении есть доказательства, что в начале военного конфликта у правительства был доклад, в котором речь шла о законности применения оружия в Донбассе. В ответ Яценюк заявил: «Уже поздно, все согласовано с нашими кураторами», — говорится в заявлении.

Авторы документа отмечают, что «у Украины еще остается шанс на мир и развитие». «Мы призываем все здравомыслящие политические силы приложить все усилия для прекращения военного конфликта в Донбассе и остановить экономическое падение в стране. Для этого необходимо, используя все возможные конституционные способы, сменить нынешний преступный режим. Мы готовы приложить весь свой многолетний опыт государственного управления и дипломатии для того, чтобы содействовать примирению и восстановлению той Украины, которая была мирной и процветающей страной», — констатируется в документе.