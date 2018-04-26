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«Мы обязательно возродим Украину»
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«Мы обязательно возродим Украину» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе пресс-конференции заявил о намерении возродить Украину и изменить её политический курс.
«Мы обязательно вернёмся в нашу страну. Можете записать, а я могу расписаться… Мы обязательно возродим Украину, изменив её политический курс», — заявил Азаров.
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Он также отметил, что за четыре года на Украине, по его словам, не произошла евроинтеграция.
«Никакой европейской интеграции за эти четыре года не состоялось. Это уже очевидно», — добавил экс-премьер Украины.
Ранее Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление нынешнего главы кабмина Владимира Гройсмана о прекращении сотрудничества Киева с СНГ.
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