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Басурин сообщил о переходе бойца «Грузинского легиона» на сторону ДНР
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Басурин сообщил о переходе бойца «Грузинского легиона» на сторону ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Бывший боец «Грузинского легиона» перешел на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики и готов предоставить доказательства участия в боях в Донбассе частных военных компаний и военных из стран блока НАТО, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Грузинский легион" — добровольческое вооружённое формирование, принимавшее участие в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне украинских силовиков. Военные Украины ранее опровергали заявления о существовании легиона.
"Вчера утром, вблизи линии соприкосновения, был задержан мужчина средних лет. Установлено, что задержанный является гражданином Грузии, ранее проходившим службу в рядах «Грузинского легиона». Причиной перехода на сторону республики задержанный называет начало повсеместных в Украине преследований граждан Грузии, принимавших участие в событиях Майдана в 2014 году", — сказал Басурин.
По словам Басурина, бывший боец утверждает, что «еще не менее пяти его товарищей в „легионе“ готовы сдаться» следственным органам ДНР после предоставления им гарантий жизни и здоровья.
"На условиях смягчения наказания задержанный готов предоставить неопровержимые доказательства непосредственного участия в боевых действиях на Донбассе частных военных компаний европейских государств, а также действующих военнослужащих армий стран блока НАТО. Кроме этого, у него есть доказательства фактической поставки иностранного летального вооружения в ВСУ", — отметил Басурин.
Он добавил, что задержанный в доказательство своих слов предоставил часть данных на иностранных инструкторов, которые находятся в передовых подразделениях в Донбассе.
"Грузинский национальный легион" был основан в 2014 году для помощи украинским военным в Донбассе. В 2016 году подразделение, личный состав которого превышает 100 человек, вошло в состав 54-й механизированной бригады ВСУ. В истории Украины это первый случай, когда в состав вооруженных сил официально были приняты иностранцы.
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