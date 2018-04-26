Ещё
Киев возмущен поездками украинцев в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев возмущен поездками украинцев в Крым 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш возмутился тем, что украинцы продолжают ездить на отдых в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
"Почему эти люди (украинцы — ред.) туда (в Крым — ред.) ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль Российской Федерации?" — заявил Черныш на пресс-конференции в четверг.
По его словам, возглавляемое им министерство намерено "влиять на этот процесс", при этом как именно, министр не сказал.
≥≥ Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
РИА Новости: последние новости
Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине, набрав 14% голосов Саакашвили заявил, что Киев отправил запрос Нидерландам о его посещении ДНР "США тасуют колоду". Политик о президентском рейтинге на Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…253
Макаревич снова оскорбил россиян574
Умерла звезда сериала «Сваты»52
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море104
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение