В конгрессе США обратили внимание на прославление нацистов на Украине

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Группа из 56 американских конгрессменов обратилась в Госдепартамент в связи с проявлениями антисемитизма и восхвалением коллаборационистов в ряде европейских стран, в особенности в Польше и на Украине . Документ опубликован на сайте члена палаты представителей Ро Ханны.

"В особенности беспокойство вызывает тот факт, что восхваление нацистов на Украине в значительной степени поддерживается государством" — говорится в обращении.

Ревизионизм в отношении Холокоста на Украине спонсируется государством, также в стране существуют и другие формы антисемитизма, отметили конгрессмены.

"Мы призываем вместе с нами и правозащитными организациями противостоять антисемитизму, ксенофобии, всем формам нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины однозначно отмежеваться от искажения информации о Холокосте, восхваления лиц, сотрудничавших с нацистами, а также тщательно расследовать все преступления, связанные с антисемитизмом", — говорится в документе.