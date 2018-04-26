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США указали на пропаганду нацизма на Украине
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В конгрессе США обратили внимание на прославление нацистов на Украине 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа из 56 американских конгрессменов обратилась в Госдепартамент в связи с проявлениями антисемитизма и восхвалением коллаборационистов в ряде европейских стран, в особенности в Польше и на Украине. Документ опубликован на сайте члена палаты представителей Ро Ханны.
Конгрессмены выразили озабоченность, в частности, тем, что на Украине прославляются "нацистские коллаборационисты Степан Бандера и Роман Шухевич", а также "Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия"*.
"В особенности беспокойство вызывает тот факт, что восхваление нацистов на Украине в значительной степени поддерживается государством" — говорится в обращении.
Ревизионизм в отношении Холокоста на Украине спонсируется государством, также в стране существуют и другие формы антисемитизма, отметили конгрессмены.
"Мы призываем вместе с нами и правозащитными организациями противостоять антисемитизму, ксенофобии, всем формам нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины однозначно отмежеваться от искажения информации о Холокосте, восхваления лиц, сотрудничавших с нацистами, а также тщательно расследовать все преступления, связанные с антисемитизмом", — говорится в документе.
Обращение адресовано исполняющему обязанности госсекретаря США Джону Салливану.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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