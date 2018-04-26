Порошенко прокомментировал Чернобыльскую трагедию 

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, назвал Чернобыль тёмной меткой в истории.
32 роки минули від дня страшної трагедії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії. Чорнобиль — це темна мітка в історії— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.
«32 года прошло со дня страшной трагедии на Чернобыльской АЭС, которая стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Чернобыль — это тёмная метка в истории», — написал он в Twitter
Ранее Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна превратиться в территорию инновационных технологий.
Это заявление было сделано после сообщения о росте числа туристов в зону отчуждения Чернобыля.