Политика Киева все более радиоактивна

26 апреля исполняется очередная годовщина Чернобыльской катастрофы, ставшей одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Но, как известно, история учит лишь тому, что не учит ничему и никогда. В отношении сегодняшнего Киева эта истина верна стократно.

Но от эмоций перейдем к голым фактам, которые не оспаривает никто. Безопасность эксплуатации украинских АЭС в последние годы вызывает большие опасения. В последние годы 15 энергоблоков АЭС эксплуатируются с повышенной нагрузкой ввиду падения выработки электроэнергии на тепловых и гидравлических электростанциях из-за дефицита угля (конфликт на Донбассе) и падения уровня воды в реках (притом, работы по очистке и углублению русел рек практически не ведутся). В итоге с 2013 по 2017 годы удельный вес АЭС в структуре выработки электроэнергии этой страны вырос с 30% до 57%.

ЕС. При этом из года в год растет количество аварийных остановок атомных энергоблоков: в 2013 не было зафиксировано ни одной, в 2015 — семь, в 2017 — одиннадцать. Впрочем, данная ситуация почему-то не вызывает вопросов у МАГАТЭ и Евроатома, одного из подписантов Соглашения об ассоциации между Украиной

Далее. 11 из 15 блоков АЭС Украины отработали более 30 лет, а за постсоветские годы в эксплуатацию введено всего три блока. Но даже их строительство начинали еще в советскую эпоху. В итоге к 2020 году лишь 3 из 15 энергоблоков АЭС будут соответствовать проектным эксплуатационным срокам. Ресурс остальных наверняка будет продлен, но поскольку полноценное продление является весьма дорогостоящей процедурой даже для стран «развитого капитализма», оно будет преимущественно формальным. Следовательно количество аварийных ситуаций на станциях станет неизбежно возрастать.

Усугубляется ситуация разрывом значительной части кооперационных связей с «Росатомом» , пока еще обеспечивающего поставки ядерного топлива и комплектующих для украинских АЭС. В частности, российское топливо постепенно замещается более дорогим и менее безопасным топливом американской компании Westinghouse. Потенциально Украина могла бы иметь локализированное на собственной территории производство ядерного топлива (под Кировоградом ). Но пришедшая на волне Майдана власть денонсировала договор с «Росатомом». Также был разорван контракт с российской компанией на строительство новых блоков Хмельницкой АЭС, при том, что «Росатом» предлагал осуществлять это строительство в кредит.

«Послемайданные» киевские власти в 2016 году продвигали инициативу по строительству завода ядерного топлива в Казахстане и закупке урана у Астаны . Киев из-за политического запрета на сотрудничество с Россией в атомной энергетике не ищет легких путей. Вышеуказанный проект так и не был реализован, поскольку выстроить полноценное атомное сотрудничество между Украиной и Казахстаном без России оказалось технологически невозможным.

Ныне в Киеве в вопросах экономики и энергетики политика превалирует над здравым прагматизмом. Во имя разрыва связей с РФ, на чьей территории утилизировалось топливо российской компании «ТВЭЛ» , в Чернобыльской зоне американской компанией Holtec International возводится Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), где будет храниться отработанное топливо американской же Westinghouse. Это вызывает большое количество вопросов даже у киевских экологов.

В обозримой перспективе, как минимум до ближайших выборов, статус-кво будет сохраняться, ведь среди всего спектра политических сил на Украине практически нет тех, кто ратовал бы за восстановление прагматичных взаимовыгодных отношений с РФ. Исключением является разве что глава оппозиционной общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук , регулярно осуществляющий ныне «челночную дипломатию» между Киевом и Москвой . Медведчук является одним из немногих украинских политиков, кто требовал обнародовать детали контракта с Holtec International на строительство ЦХОЯТ, предостерегая от превращения страны в свалку ядерного мусора для Европы и указывая на установление внешнего контроля над Украиной со стороны США в интервью Deutsche Welle

Как показывает опыт, прогнозы Медведчука в большинстве своем сбываются. К сожалению, и этот прогноз может реализоваться, если по итогам ближайших выборов к власти не придут более субъектные и прагматичные силы, способные сбить Украину с траектории десуверенизации и разрыва всех существующих еще связей с РФ. Сам же Медведчук своего участия в ближайших парламентских выборах не исключает.

Какая же судьба ожидает украинские АЭС? Существует вариант, при котором Евросоюз будет настаивать на закрытии Украиной своих АЭС после окончания проектных сроков из эксплуатации. Примечательно, что под конец прошлого года Литва , окончательно закрывшая собственную Игналинскую АЭС в 2009 году, выразила готовность консультировать Украину в вопросе закрытия АЭС. Правда, поскольку Украина не располагает крупными запасами углеводородов и необходимыми мощностями в гидроэнергетике, а «зеленая» энергетика является слишком дорогим для нее удовольствием, альтернативы поддержанию работы АЭС в обозримой перспективе не просматривается.

К тому же, операционная себестоимость производства электроэнергии на атомных станциях является наиболее низкой среди всех видов генерации, что сдерживает дальнейший рост тарифов на электроэнергию для населения и остатков промышленности.

Пока же остается только робко надеяться, что вопреки всем этим обстоятельствам масштабные техногенные катастрофы каким-то чудом все же обойдут Украину стороной. Иначе всем мало не покажется.