Петренко: Украинские политики преувеличивают важность резолюция ПАСЕ 

Руководитель украинской делегации ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев на своей странице в Facebook, написал, что для Украины имеет большое значение принятая накануне резолюция Совета Европы, в которой обозначено, что контроль части территорий Донбасса осуществляется Россией.
«С Украины снимается ответственность за все те преступления, которые происходят на неподконтрольной территории», — обозначил депутат.
Однако политические эксперты имеют отличное мнение и не считают этот документ столь значимым для восстановления мира на Донбассе.
По мнению экспертов, в тексте резолюции ПАСЕ нет определения, что территория Донбасса оккупирована РФ, как этого хотела Украина. В ней подчеркнуто, что в настоящий момент эти территории находятся под эффективным контролем России. Политический эксперт Игар Тышкевич считает, что даже это определение позволяет выставлять Украине претензии к России, но формулировка достаточно скользкая и может позволить сторонам конфликта избежать ответственности.
«Самый простой пример такого развития событий имелся в Ираке в момент операции по свержению Саддама Хусейна, когда часть территории страны не была названа оккупированной, а как было сказано в резолюции, находилась под контролем правительства Великобритании», — пояснил политолог в эфире канала «112 Украина».
Эксперт Bнститута украинской политики Артем Петренко считает, что важность такой резолюции явно преувеличивается украинскими политиками.
«Ведь цель украинского правительства должна быть не привлечение России к ответственности, а освобождение этих территорий», — резюмировал он.