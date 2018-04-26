Саакашвили заявил, что Киев отправил запрос Нидерландам о его посещении ДНР 

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что генеральная прокуратура Украины отправила запрос в прокуратуру Нидерландов с просьбой выяснить, посещал ли политик неподконтрольный Киеву Донецк в 2017 году.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.
"Из ГП Украины прислали запрос в прокуратуру Нидерландов, чтобы они выяснили у меня, ездил ли я в Донецк в октябре прошлого года… ", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Он в очередной раз потребовал «пустить» его на Украину и заявил, что готов дать показания по этому поводу. «А вы готовы взять у меня в Киеве показания?», — добавил Саакашвили.