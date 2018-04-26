Саакашвили заявил, что Киев отправил запрос Нидерландам о его посещении ДНР

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу , с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе . Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

"Из ГП Украины прислали запрос в прокуратуру Нидерландов, чтобы они выяснили у меня, ездил ли я в Донецк в октябре прошлого года… ", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он в очередной раз потребовал «пустить» его на Украину и заявил, что готов дать показания по этому поводу. «А вы готовы взять у меня в Киеве показания?», — добавил Саакашвили.