Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине, набрав 14% голосов

Очередные президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

По данным организаторов соцопроса, результаты свидетельствуют о том, что на выборах президента будет назначен второй тур. Он назначается, если ни у одного из кандидатов нет более 50% голосов.

В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля.