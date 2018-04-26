Три четверти жителей Украины считают, что страна развивается в неправильном направлении

КИЕВ, 26 апреля. / ТАСС /. Мнение украинцев о том, насколько правильный курс развития выбрала страна, вернулось к «домайдановскому» периоду.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг», которые обнародовал в четверг на пресс-конференции ее основатель Игорь Тищенко

"75% украинцев видят, что страна развивается в неправильном направлении", — заявил он, основываясь на данных исследования. По его словам, схожие показатели наблюдались в период до событий на киевском «майдане». «Пик случился после „майдана“: тогда 34% считали развитие страны правильным, 48% — неправильным, то есть мы сейчас вернулись к точкам, которые были до „майдана“.

Из опрошенных респондентов 70% считают, что стране нужны радикальные изменения, 10% выбрали вариант „все оставить так, как сейчас, лишь бы не хуже“, 16% отметили, что хотели, чтобы было „как раньше“.

В опросе приняли участие 6 тыс. человек.