Собчак смогла договориться с Киевом 

Телеведущая и политик Ксения Собчак 28 апреля приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге. На территорию полуострова она собирается попасть через Украину, пишет «Крыминформ».
«Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом», — сообщил агентству источник, близкий к организаторам тренинга.
По его словам, телеведущая согласовала маршрут с украинскими властями, и правоохранительные органы страны не станут препятствовать ее поездке в Крым.
Собчак уже намеревалась посетить Крым во время своей президентской кампании и просила разрешения на поездку у властей Украины. Тогда глава МИД Украины Павел Климкин назвал планы Собчак «политической шизофренией».