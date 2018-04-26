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Собчак смогла договориться с Киевом
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Собчак смогла договориться с Киевом 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая и политик Ксения Собчак 28 апреля приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге. На территорию полуострова она собирается попасть через Украину, пишет «Крыминформ».
«Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом», — сообщил агентству источник, близкий к организаторам тренинга.
По его словам, телеведущая согласовала маршрут с украинскими властями, и правоохранительные органы страны не станут препятствовать ее поездке в Крым.
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Собчак уже намеревалась посетить Крым во время своей президентской кампании и просила разрешения на поездку у властей Украины. Тогда глава МИД Украины Павел Климкин назвал планы Собчак «политической шизофренией».
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