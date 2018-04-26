Ещё
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему Украина закрыла свои воды от РФ 

Рамблер 31 минуту назад
Решение Украины запретить российским судам заходить в свои территориальные воды — «вполне серьезный» шаг, сообщил РИА Новости политолог Игорь Шишкин.
«И насмехаться над ним не стоит», — предупредил он.
По словам замдиректора Института стран СНГ, есть по меньшей мере один «пункт» возможного запрета, по-настоящему важный для России — канал Дунай — Черное море, который российские суда используют для прохода в Дунай.
При этом эксперт напомнил, что сейчас много обсуждается «международность» Дуная, а также то, что Запад якобы «не позволит» Украине не пускать туда Россию.
«Но уже говорили, что Запад не позволит Украине прославлять нацистов, но Запад позволил, как и многое другое», — отметил он.
По словам Шишкина, России стоит готовиться к ответным мерам против Украины, например, перекрытию для нее Керченского канала или «полного прекращения» украинского судоходства в Азовском море.
Вчера министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что присутствие российских кораблей в водах Украины является «недопустимым» и должно быть запрещено. По мнению чиновника, корабли РФ представляют «реальную террористическую угрозу».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр14
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе345
В провале Су-57 обвинили F-35801
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
Новая угроза: как Америка подкосит рубль39
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
01:39
Сан-Франциско 2.0: США ворвались в генконсульство РФ
В мире Статьи
25:18
Новая угроза: как Америка подкосит рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение