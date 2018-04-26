Почему Украина закрыла свои воды от РФ 

Решение Украины запретить российским судам заходить в свои территориальные воды — «вполне серьезный» шаг, сообщил РИА Новости политолог Игорь Шишкин.
«И насмехаться над ним не стоит», — предупредил он.
По словам замдиректора Института стран СНГ, есть по меньшей мере один «пункт» возможного запрета, по-настоящему важный для России — канал Дунай — Черное море, который российские суда используют для прохода в Дунай.
При этом эксперт напомнил, что сейчас много обсуждается «международность» Дуная, а также то, что Запад якобы «не позволит» Украине не пускать туда Россию.
«Но уже говорили, что Запад не позволит Украине прославлять нацистов, но Запад позволил, как и многое другое», — отметил он.
По словам Шишкина, России стоит готовиться к ответным мерам против Украины, например, перекрытию для нее Керченского канала или «полного прекращения» украинского судоходства в Азовском море.
Вчера министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что присутствие российских кораблей в водах Украины является «недопустимым» и должно быть запрещено. По мнению чиновника, корабли РФ представляют «реальную террористическую угрозу».