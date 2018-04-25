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В мэрию Луцка нагрянули киевские следователи с обыском
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В мэрию Луцка нагрянули киевские следователи с обыском 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Внутрь прошли депутат Андрей Козюра, а также Никита Рабан, показавший удостоверение адвоката. Обыскивали кабинет в присутствии самого Рачкова.
Как передает телеканал «112 Украина», силовики зашли в кабинет заместителя мэра Александра Рачкова сразу после начала сессии городского совета.
По словам очевидцев, следователи там находились более часа. сообщается, что это были сотрудники департамента защиты экономики. Они сказали, что приехали из столицы, однако о причинах проведения обысков и о том, что там происходит, не сообщают.
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