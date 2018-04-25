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Суд на Украине перенёс рассмотрение дела членов экипажа судна «Норд»
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Суд на Украине перенёс рассмотрение дела членов экипажа судна «Норд» 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил адвокат Дмитрий Щербина.
«Их дела в суде, сегодняшний суд в отношении нескольких человек перенесли по причине несвоевременного уведомления. Дата нового неизвестна. По остальным завтрашние заседания тоже, как ожидается, будут перенесены», — сказал адвокат.
По его словам, в отношении моряков заведены новые административные дела в связи с предыдущими попытками покинуть Украину и в связи с «незаконным въездом».
«У них забрали паспорта, и нет никаких документов», — отметил Щербина.
Он добавил, что в настоящее время обсуждаются различные варианты возвращения моряков на родину, но власти Украины создают для них искусственные препятствия и незаконно удерживают внутри страны.
Адвокат сообщил, что арестованное судно «Норд» по-прежнему находится в аэропорту Бердянска, а его капитан Владимир Горбенко пребывает в больнице Днепра на обследовании.
Ранее адвокат рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи Горбенко.
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