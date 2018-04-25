Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан

МВД Украины объявило в розыск 5,8 тысячи человек, которые несли службу в Крыму и остались на его территории после присоединения к России . Об этом сообщается на сайте МВД.

Национальная полиция Украины также создала реестр участников самообороны Крыма. Туда попали люди, «которые принимали решения, отдавали приказы или участвовали в захвате военных частей и административных зданий». Всего в списке оказались 860 человек.