Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан 

МВД Украины объявило в розыск 5,8 тысячи человек, которые несли службу в Крыму и остались на его территории после присоединения к России. Об этом сообщается на сайте МВД.
Национальная полиция Украины также создала реестр участников самообороны Крыма. Туда попали люди, «которые принимали решения, отдавали приказы или участвовали в захвате военных частей и административных зданий». Всего в списке оказались 860 человек.
Ранее украинские власти уже пытались привлечь к ответственности российских представителей, в частности, главу Крыма Сергея Аксенова, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую и командующего Черноморским флотом Александра Витко.