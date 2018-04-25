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Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
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Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан 

Рамблер 2 часа назад
МВД Украины объявило в розыск 5,8 тысячи человек, которые несли службу в Крыму и остались на его территории после присоединения к России. Об этом сообщается на сайте МВД.
Национальная полиция Украины также создала реестр участников самообороны Крыма. Туда попали люди, «которые принимали решения, отдавали приказы или участвовали в захвате военных частей и административных зданий». Всего в списке оказались 860 человек.
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Ранее украинские власти уже пытались привлечь к ответственности российских представителей, в частности, главу Крыма Сергея Аксенова, бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую и командующего Черноморским флотом Александра Витко.
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