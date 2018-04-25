Народная милиция ЛНР: Контрабанда оружия на Украине выросла из-за конфликта СБУ и ВСУ

Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко, «ЛуганскИформЦентр».

По его словам, данную информацию подтверждают происшествия последних месяцев в Киеве и других украинских городах с применением оружия и боеприпасов.

Два дня назад полиция в Черкасской области сообщила об обнаружении тайника с боеприпасами под мостом. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17М, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запалы к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов пластида.

Тогда же — 23 апреля — президент Украины Петр Порошенко уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Луганской области генерал-майора Олега Козловского. Как сообщали СМИ, помимо всего прочего в СБУ Козловский отвечал за обмен пленными.