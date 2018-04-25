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Народная милиция ЛНР: Контрабанда оружия на Украине выросла из-за конфликта СБУ и ВСУ
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Народная милиция ЛНР: Контрабанда оружия на Украине выросла из-за конфликта СБУ и ВСУ 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил официальный представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко, «ЛуганскИформЦентр».
«Вчера, по сообщению украинских средств массовой информации, президент (Украины Петр) Порошенко уволил начальника службы безопасности Украины в Луганской области Олега Козловского. Причиной увольнения послужил набирающий обороты конфликт между силовыми ведомствами — СБУ и Министерством обороны. Уволенный Козловский всячески покрывал противоправную деятельность своих коллег, курирующих зону АТО, которые занимались так называемым крышеванием поставок оружия из зоны АТО в Киев. А с приближением смены формата операции, после которой контроль над зоной АТО перейдет от СБУ в ведение военных, поставки оружия увеличились в несколько раз», — рассказал Марочко.
По его словам, данную информацию подтверждают происшествия последних месяцев в Киеве и других украинских городах с применением оружия и боеприпасов.
Два дня назад полиция в Черкасской области сообщила об обнаружении тайника с боеприпасами под мостом. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17М, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запалы к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов пластида.
Тогда же — 23 апреля — президент Украины Петр Порошенко уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Луганской области генерал-майора Олега Козловского. Как сообщали СМИ, помимо всего прочего в СБУ Козловский отвечал за обмен пленными.
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