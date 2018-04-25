«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины

«Под откос»: в Раде рассказали о возможном распаде Украины

По мнению политика, система государственной власти на Украине нуждается в кардинальных изменениях. В противном случае "изменятся просто субъекты коррупционных сделок", а "страна будет дальше катиться под откос", считает Мураев.

"Проблема не в персоналиях, проблема в том курсе, которым нашу страну будут вести те, кто попадет в парламент. А тот же курс декларирует ряд действующих политиков", — отметил депутат.

Мураев также добавил, что действующая система власти может спровоцировать распад государства.

"У меня вызывает сомнение территориальная целостность Украины в будущем, поскольку мы видим амбиции Польши, Венгрии, России и всех наших соседей. Все с удовольствием подождут, когда наш уровень жизни упадет ниже плинтуса, и все регионы начнут проситься в стороны", — заметил парламентарий.