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«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины
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«Под откос»: в Раде рассказали о возможном распаде Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нынешний политический курс может привести к распаду Украины, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.
По мнению политика, система государственной власти на Украине нуждается в кардинальных изменениях. В противном случае "изменятся просто субъекты коррупционных сделок", а "страна будет дальше катиться под откос", считает Мураев.
"Проблема не в персоналиях, проблема в том курсе, которым нашу страну будут вести те, кто попадет в парламент. А тот же курс декларирует ряд действующих политиков", — отметил депутат.
Мураев также добавил, что действующая система власти может спровоцировать распад государства.
"У меня вызывает сомнение территориальная целостность Украины в будущем, поскольку мы видим амбиции Польши, Венгрии, России и всех наших соседей. Все с удовольствием подождут, когда наш уровень жизни упадет ниже плинтуса, и все регионы начнут проситься в стороны", — заметил парламентарий.
На Украине неоднократно заявляли о негативных последствиях, к которым может привести политический кризис в стране. Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич подчеркивал, что действия киевской власти "разорвут страну в клочья". По словам бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, государство может исчезнуть с карты мира "от массовой коррупции и разочарования". Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос говорил о том, что Украина превратится в "испытательный полигон" и повторит судьбу Югославии.
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