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Украина арестовала «доверенное лицо Путина»
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Украина арестовала «доверенное лицо» Путина 

Рамблер 37 минут назад
Фото: ВКонтакте
Суд украинского Херсона арестовал женщину, подозреваемую в госизмене, сообщила на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь «прокуратуры автономной республики Крым» — структуры, работающей в составе Генеральной прокуратуры Украины.
≥≥ На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
По словам Татьяны Тихончик, женщина, которую она не назвала по имени, пробудет под стражей до 21 июня 2018 года по ходатайству «крымской прокуратуры», которое удовлетворил Херсонский горсуд.
Два дня назад генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании жительницы Крыма, которая в качестве «доверенного лица» Владимира Путина собирала за него подписи перед президентскими выборами в России. Задержание «гражданки Украины» произошло на контрольном пункте въезда — выезда «Чонгар» в рамках уголовного дела по статье «Государственная измена». Генпрокурор назвал деятельность крымчанки «подрывной» и угрожающей территориальной целостности Украины.
Между тем накануне лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сообщила, что на Украине была задержана Елена Одновол, которая была не доверенным лицом Владимира Путина, а активисткой организации, руководившей группой волонтеров в региональном штабе президента России. Обвинения в госизмене против Одновол лидер движения назвала «бредом».
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