Украина арестовала «доверенное лицо» Путина

Суд украинского Херсона арестовал женщину, подозреваемую в госизмене, сообщила на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь «прокуратуры автономной республики Крым » — структуры, работающей в составе Генеральной прокуратуры Украины

По словам Татьяны Тихончик, женщина, которую она не назвала по имени, пробудет под стражей до 21 июня 2018 года по ходатайству «крымской прокуратуры», которое удовлетворил Херсонский горсуд.

Два дня назад генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании жительницы Крыма, которая в качестве «доверенного лица» Владимира Путина собирала за него подписи перед президентскими выборами в России . Задержание «гражданки Украины» произошло на контрольном пункте въезда — выезда «Чонгар» в рамках уголовного дела по статье «Государственная измена». Генпрокурор назвал деятельность крымчанки «подрывной» и угрожающей территориальной целостности Украины.