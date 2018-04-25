Украина впервые представила свой стенд на Пекинском международном кинофестивале

Пекин, 25 апреля /Синьхуанет/ — Украина в этом году впервые представила свой стенд на Пекинском международном кинофестивале, который прошел в китайской столице с 15 по 22 апреля.

Одна из основных целей размещения национального стенда — это налаживание новых контактов и популяризация украинского продукта, рассказал в интервью корр. Синьхуанет замначальника Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин

"3-4 года назад у нас произошла настоящая кинореволюция. Мы начали активно выпускать в прокат новые украинские фильмы. Только в этом году ожидается выход около 30 отечественных фильмов. Мы хотим расширить рынки для украинской продукции. Не секрет, что китайский рынок — один из крупнейших в мире, и мы хотим присутствовать на нем за счет копродакшна, но очень хотелось бы также договориться о том, чтобы в Китае выходило хотя бы 1-2 украинские ленты в год. У нас есть, что показать", — отметил он.

"Украинские дистрибьюторы и продакшн-компании давно ведут переговоры с Китаем, но только недавно в Украине появилось больше контента, который по-настоящему подходит для этого рынка, — сказала Виктория Ярмощук, исполнительный директор Украинской киноассоциации. — Мы только недавно осознали, что нужно наращивать сотрудничество за границами своего региона, и Китай, конечно, — один из приоритетных партнеров. В прошлом году было несколько официальных визитов структур, которые на государственном уровне отвечают за регулирование киноиндустрии, и после этого мы почувствовали сдвиги".

Частные китайские дистрибьюторы уже приобрели права на полнометражные украинские картины «Сторожевая башня», «Украденная принцесса» и «DZIDZIO. Контрабас». Эти ленты в ближайшее время должны выйти в Китае в широкий прокат, но конкретные даты пока не называются. Сейчас Украина и Китай ведут переговоры по анимационному фильму «Мавка», который должен выйти в 2020 г., отметила В. Ярмощук.