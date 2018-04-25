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Глава МИД Венгрии заявил о третьем «ударе» от Украины
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Глава МИД Венгрии заявил о третьем «ударе» от Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Magyar Midők.
По его словам, «первым ударом» по правам нацменьшинств на Украине стал закон об образовании. По словам Сийярто, закон «значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка». При этом украинское правительство, несмотря на все заявления, до сих пор не начало переговоры с венгерским нацменьшинством Закарпатья.
«Вторым ударом» министр назвал признание языкового закона Кивалова-Колесниченко неконституционным. Нынешние законопроекты, по словам министра «один хуже другого»
И, наконец, «третий удар» — это предложение президента Украины Петра Порошенко принять закон о наказании за двойное гражданство, которое, по словам Порошенко, представляет угрозу Украине. В предложенном законопроекте предлагается лишать гражданства Украины за участие в выборах в представительские органы других стран.
Как ранее сообщала «Украинская правда» со ссылкой на Администрацию Президента, данные изменения не касаются исключительно крымчан, а всех граждан Украины, которые имеют паспорт иностранного государства.
Тем временем численность обладателей венгерских паспортов на Закарпатье превысила 100 тыс. человек. При этом венгры региона берут участие и в выборах в Венгрии, избирательное законодательство которой разрешает голосование тех обладателей венгерских паспортов, которые живут в других странах.
Примечательно, что даже в предвыборных роликах ряда партий Венгрии были использованы кадры в том числе и с Закарпатья, в частности — Ужгорода.
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