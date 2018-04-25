Глава МИД Венгрии заявил о третьем «ударе» от Украины

Об этом сообщает Magyar Midők.

По его словам, «первым ударом» по правам нацменьшинств на Украине стал закон об образовании. По словам Сийярто, закон «значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка». При этом украинское правительство , несмотря на все заявления, до сих пор не начало переговоры с венгерским нацменьшинством Закарпатья.

«Вторым ударом» министр назвал признание языкового закона Кивалова-Колесниченко неконституционным. Нынешние законопроекты, по словам министра «один хуже другого»

И, наконец, «третий удар» — это предложение президента Украины Петра Порошенко принять закон о наказании за двойное гражданство, которое, по словам Порошенко, представляет угрозу Украине. В предложенном законопроекте предлагается лишать гражданства Украины за участие в выборах в представительские органы других стран.

Как ранее сообщала «Украинская правда» со ссылкой на Администрацию Президента, данные изменения не касаются исключительно крымчан, а всех граждан Украины, которые имеют паспорт иностранного государства.

Тем временем численность обладателей венгерских паспортов на Закарпатье превысила 100 тыс. человек. При этом венгры региона берут участие и в выборах в Венгрии , избирательное законодательство которой разрешает голосование тех обладателей венгерских паспортов, которые живут в других странах.