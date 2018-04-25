Киев грозит «закрыть» для России Дунай 

Украина намерена запретить российским судам заходить в свои внутренние воды. Речь идет, видимо, о небольшом участке «интернационального Дуная» — как называют в ЕС эту полноводную реку, идущую вдоль границ десяти государств. В том числе — Украины. В прочих украинских реках нашим судам давно делать нечего.
В том месте, где Одесская область «незалежной» граничит с Румынией, Дунай образует дельту, играющую немаловажную роль в международном судоходстве. Там принадлежащий Киеву канал системы Дунай — Черное море. Вот этот канал и хотят, по-видимому, сделать недоступным для пассажирского и торгового флотов РФ. Об этом заявил Юрий Лавренюк, заместитель главы украинского Министерства инфраструктуры.
«Недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Наше Министерство проведет анализ судов-нарушителей по странам-флагам и судовладельцам с последующим принятием мер в отношении них», — заявил он на совещании, на которое были приглашены также представители Минобороны, МИДа, Государственной пограничной службы и Службы внешней разведки Украины. То есть — практически всех силовых ведомств этой страны.
Можно подумать, что Украине, раздираемой внутренними проблемами, кто-то угрожает, кроме ее самой! Причем, именно с моря!..
На высоком совещании, о котором идет речь, обсуждались, как можно понять по скупой информации украинских СМИ, вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты Крыма, временное и давно оставшееся в прошлом перекрытие Керченского пролива из-за строительства одноименного моста, а также «вынужденное взаимодействие судов, следующих в/из портов Азовского региона, с Керченским морским торговым портом».
Ну, про Крым они могут говорить сколько угодно. С тем же успехом, как о собственности, например, на Марсе. А кто кому перекрыл пролив между Азовским и Черным морями ещё вопрос. Ни от одного из государств мира, под чьими флагами курсируют там суда самого различного водоизмещения и назначения, ни разу с того времени, как началось строительство Крымского моста, не было ни одной претензии в адрес наших пограничников и портовых специалистов. Одной только Украине всё там не нравится. Везде ищет она ущемление своих прав, зачастую надуманных.
Как это было летом прошлого года, когда тот же Лавренюк заговорил о неких «значительных убытках», которые его страна несет якобы из-за строительства и ввода в эксплуатацию Крымского моста. «Мост через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины», — голосил он.
Не потому ли, обидевшись, Киев и занялся рейдерством, принялся арестовывая российские суда? История с нашим рыболовецким «Нордом» тому пример.
Юрий Лавренюк, к слову, до своей нынешней должности, долгое время работал в МВД Украины. А ещё раньше возглавлял «Всеукраинскую Специальную Коллегию по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью». Каким образом человек не из транспортной отрасли попал в транспортное министерство? Помог давний товарищ — Арсен Аваков.
Но вернемся к гипотетическому запрету российским судах заходить во внутренние воды «незалежной». Действуют Лавренюк и К* по принципу «ни себе, ни людям». Собственное судоходство уже ведь давно «поставлено на якорь». Полтора года назад об этом во всеуслышание говорил Юрий Скичко, на тот момент — директор крупной международной компании, специализирующейся на речной логистике. «У нас же есть Днепр, почему мы не пользуемся рекой, она же дешевле?», — вопрошал он профильные киевские ведомства.
В ответ, по его словам, слышал: в условиях Украины речной транспорт не дешевле, а дороже наземного. В результате введения ещё на исходе 1990-х процедуры одноразового разрешения любому иностранному флоту для захода его судов в речные порты Украины, те свели такие заходы к минимуму. Многие зарубежные перевозчики Киеву «сделали ручкой», предпочитая иные реки и моря. Как и собственный украинский флот, перешедший чуть ли не в полном составе под удобные флаги, работающий в других странах.
Основной доход в этой сфере бывшая «великая морская держава» Украина получает в последние годы лишь за проход иностранных судов по своему каналу Дунай — Черное море. Из-за которого ещё 15 лет назад чуть ли не воевала с соседями-румынами. Доходило до вооруженных стычек.
К 2009 году украинская сторона завершила строительство первой очереди этого, как планировалось, глубоководного выхода из Дуная. Пользоваться им с той поры могут суда с осадкой до 5 метров. На этом проект «застопорился», «спасибо» майдану! Остальные уходят на румынский фарватер. А значит — теряется немалая часть сборов. Может, и в этом виновата Россия?
— Что бы там не говорила о запрете пользоваться этим каналом украинская сторона, правда не за ней, а за международным правом, — уверен Борис Смыслов, кандидат юридических наук, профессор Морского технического университета Петербурга. — Согласно праву, суда под любым флагом могут входить в дельту Дуная и выходить из неё. Есть соответствующие многосторонние договорные обязательства, которые просто так не отменишь, не разорвешь.
К тому же, Дунай — река международная, защищена от самоуправства кого бы то ни было.
— Не так все просто! — спорит с коллегой Геннадий Котов, профессор кафедры права Государственного университета морского и речного флота им. Адмирала Макарова. — Раз у Украины есть выход к Черному морю, она априори считается черноморским государством. И в принципе на своем участке может запрещать все что угодно.
«СП»: — А много наших пользуются её дунайско-черноморским каналом?
— В последние годы перевозки незначительные, одно-два судна в месяц. И те осуществляются при острой необходимости.
«СП»: — На ваш взгляд, Геннадий Михайлович, чем РФ может ответить, если угроза в отношении российских судов станет реальностью?
— Можем пожаловаться в Международную морскую организацию (IMO). Но ждать решения придется долго. Эффективнее ответить адекватно, вот как на американские санкции отвечаем. Например, ограничив проход украинских судов в Керченском проливе. Или в Азовском море. Допустим, наши небольшие военные корабли могут выйти на фарватер и ходить туда-сюда, препятствуя тем самым проходу украинских судов.
Или, скажем, уличить моряков «незалежной в нарушении экологии. Сплюнул за борт? Всё, вызываем экологическую полицию, составляем протокол…
»СП»: — Пойдет Кремль на это?
— Боюсь, что нет. Там всё осторожничают, уповая на дипломатию. Но режим Порошенко этим точно «не возьмешь».
Развивает тему Вячеслав Холодков, руководитель сектора Российского института стратегических исследований.
— В данном случай совершенно очевидна чисто политическая подоплека предполагаемого запрета для захода российских судов в украинские воды, — сказал «СП» Вячеслав Михайлович. — Она в свою очередь вызвана затянувшимся экономическим кризисом в этой стране. Все её западные партнеры, включая непосредственного куратора — США — требуют от правительства Порошенко реформ, причем, скорейших. А на первом месте среди требований — создание антикоррупционного суда.
«СП»: — О нём говорится, по-моему, все четыре с лишним послемайданных года.
— Да, но дело по-прежнему ни с места.
Дальше. ЕС поставил киевской власти условие для получения очередного транша: снизить бюджетные расходы путем повышения цен на газ, на коммунальные платежи. Очень непопулярные меры. Особенно учитывая, что у граждан этой страны и при действующих-то тарифах практически вся зарплата уходит на «коммуналку». Вот чтобы отвлечь внимание от этого на Украине периодически и устраивают политические скандалы. Таковым было и задержание в Азовском море нашего рыболовецкого судна «Норд», якобы, незаконно проникшего в их территориальные воды.
Теперь вот заявление о судовых запретах…
«СП»:— История с «Нордом» ещё не окончена. Экипаж, за исключением двоих членов команды, остается на Украине. И судно там же. Что же наши не вызволят их?
— Мы не знаем, какую именно позицию по данному делу заняли США и ЕС. Судить только по тому, что сообщают западные СМИ, сложно и неправильно. Очень многое решается обычно с помощью закрытых дипломатических каналов.
Но, что касается «Норда», насколько я знаю, там всё довольно сложно. Потому и затянулось… Отношение Запада к команде Порошенко, похоже, тоже меняется. Есть определенные свидетельства того, что на Западе стали задумываться: а такой ли партнер им нужен?