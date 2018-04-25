Киев грозит «закрыть» для России Дунай

Украина намерена запретить российским судам заходить в свои внутренние воды. Речь идет, видимо, о небольшом участке «интернационального Дуная» — как называют в ЕС эту полноводную реку, идущую вдоль границ десяти государств. В том числе — Украины. В прочих украинских реках нашим судам давно делать нечего.

В том месте, где Одесская область «незалежной» граничит с Румынией , Дунай образует дельту, играющую немаловажную роль в международном судоходстве. Там принадлежащий Киеву канал системы Дунай — Черное море. Вот этот канал и хотят, по-видимому, сделать недоступным для пассажирского и торгового флотов РФ . Об этом заявил Юрий Лавренюк , заместитель главы украинского Министерства инфраструктуры.

«Недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Наше Министерство проведет анализ судов-нарушителей по странам-флагам и судовладельцам с последующим принятием мер в отношении них», — заявил он на совещании, на которое были приглашены также представители Минобороны МИДа , Государственной пограничной службы и Службы внешней разведки Украины. То есть — практически всех силовых ведомств этой страны.

Можно подумать, что Украине, раздираемой внутренними проблемами, кто-то угрожает, кроме ее самой! Причем, именно с моря!..

На высоком совещании, о котором идет речь, обсуждались, как можно понять по скупой информации украинских СМИ, вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты Крыма , временное и давно оставшееся в прошлом перекрытие Керченского пролива из-за строительства одноименного моста, а также «вынужденное взаимодействие судов, следующих в/из портов Азовского региона, с Керченским морским торговым портом».

Ну, про Крым они могут говорить сколько угодно. С тем же успехом, как о собственности, например, на Марсе. А кто кому перекрыл пролив между Азовским и Черным морями ещё вопрос. Ни от одного из государств мира, под чьими флагами курсируют там суда самого различного водоизмещения и назначения, ни разу с того времени, как началось строительство Крымского моста, не было ни одной претензии в адрес наших пограничников и портовых специалистов. Одной только Украине всё там не нравится. Везде ищет она ущемление своих прав, зачастую надуманных.

Как это было летом прошлого года, когда тот же Лавренюк заговорил о неких «значительных убытках», которые его страна несет якобы из-за строительства и ввода в эксплуатацию Крымского моста. «Мост через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в порты Мариуполь Бердянск , снижению грузооборота этих портов, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины», — голосил он.

Не потому ли, обидевшись, Киев и занялся рейдерством, принялся арестовывая российские суда? История с нашим рыболовецким «Нордом» тому пример.

Юрий Лавренюк, к слову, до своей нынешней должности, долгое время работал в МВД Украины. А ещё раньше возглавлял «Всеукраинскую Специальную Коллегию по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью». Каким образом человек не из транспортной отрасли попал в транспортное министерство? Помог давний товарищ — Арсен Аваков

Но вернемся к гипотетическому запрету российским судах заходить во внутренние воды «незалежной». Действуют Лавренюк и К* по принципу «ни себе, ни людям». Собственное судоходство уже ведь давно «поставлено на якорь». Полтора года назад об этом во всеуслышание говорил Юрий Скичко, на тот момент — директор крупной международной компании, специализирующейся на речной логистике. «У нас же есть Днепр, почему мы не пользуемся рекой, она же дешевле?», — вопрошал он профильные киевские ведомства.

В ответ, по его словам, слышал: в условиях Украины речной транспорт не дешевле, а дороже наземного. В результате введения ещё на исходе 1990-х процедуры одноразового разрешения любому иностранному флоту для захода его судов в речные порты Украины, те свели такие заходы к минимуму. Многие зарубежные перевозчики Киеву «сделали ручкой», предпочитая иные реки и моря. Как и собственный украинский флот, перешедший чуть ли не в полном составе под удобные флаги, работающий в других странах.

Основной доход в этой сфере бывшая «великая морская держава» Украина получает в последние годы лишь за проход иностранных судов по своему каналу Дунай — Черное море. Из-за которого ещё 15 лет назад чуть ли не воевала с соседями-румынами. Доходило до вооруженных стычек.

К 2009 году украинская сторона завершила строительство первой очереди этого, как планировалось, глубоководного выхода из Дуная. Пользоваться им с той поры могут суда с осадкой до 5 метров. На этом проект «застопорился», «спасибо» майдану! Остальные уходят на румынский фарватер. А значит — теряется немалая часть сборов. Может, и в этом виновата Россия?

— Что бы там не говорила о запрете пользоваться этим каналом украинская сторона, правда не за ней, а за международным правом, — уверен Борис Смыслов, кандидат юридических наук, профессор Морского технического университета Петербурга . — Согласно праву, суда под любым флагом могут входить в дельту Дуная и выходить из неё. Есть соответствующие многосторонние договорные обязательства, которые просто так не отменишь, не разорвешь.

К тому же, Дунай — река международная, защищена от самоуправства кого бы то ни было.

— Не так все просто! — спорит с коллегой Геннадий Котов, профессор кафедры права Государственного университета морского и речного флота им. Адмирала Макарова. — Раз у Украины есть выход к Черному морю, она априори считается черноморским государством. И в принципе на своем участке может запрещать все что угодно.

«СП»: — А много наших пользуются её дунайско-черноморским каналом?

— В последние годы перевозки незначительные, одно-два судна в месяц. И те осуществляются при острой необходимости.

«СП»: — На ваш взгляд, Геннадий Михайлович, чем РФ может ответить, если угроза в отношении российских судов станет реальностью?

— Можем пожаловаться в Международную морскую организацию (IMO). Но ждать решения придется долго. Эффективнее ответить адекватно, вот как на американские санкции отвечаем. Например, ограничив проход украинских судов в Керченском проливе. Или в Азовском море. Допустим, наши небольшие военные корабли могут выйти на фарватер и ходить туда-сюда, препятствуя тем самым проходу украинских судов.

Или, скажем, уличить моряков «незалежной в нарушении экологии. Сплюнул за борт? Всё, вызываем экологическую полицию, составляем протокол…

»СП»: — Пойдет Кремль на это?

— Боюсь, что нет. Там всё осторожничают, уповая на дипломатию. Но режим Порошенко этим точно «не возьмешь».

— В данном случай совершенно очевидна чисто политическая подоплека предполагаемого запрета для захода российских судов в украинские воды, — сказал «СП» Вячеслав Михайлович. — Она в свою очередь вызвана затянувшимся экономическим кризисом в этой стране. Все её западные партнеры, включая непосредственного куратора — США — требуют от правительства Порошенко реформ, причем, скорейших. А на первом месте среди требований — создание антикоррупционного суда.

«СП»: — О нём говорится, по-моему, все четыре с лишним послемайданных года.

— Да, но дело по-прежнему ни с места.

Дальше. ЕС поставил киевской власти условие для получения очередного транша: снизить бюджетные расходы путем повышения цен на газ, на коммунальные платежи. Очень непопулярные меры. Особенно учитывая, что у граждан этой страны и при действующих-то тарифах практически вся зарплата уходит на «коммуналку». Вот чтобы отвлечь внимание от этого на Украине периодически и устраивают политические скандалы. Таковым было и задержание в Азовском море нашего рыболовецкого судна «Норд», якобы, незаконно проникшего в их территориальные воды.

Теперь вот заявление о судовых запретах…

«СП»:— История с «Нордом» ещё не окончена. Экипаж, за исключением двоих членов команды, остается на Украине. И судно там же. Что же наши не вызволят их?

— Мы не знаем, какую именно позицию по данному делу заняли США и ЕС. Судить только по тому, что сообщают западные СМИ, сложно и неправильно. Очень многое решается обычно с помощью закрытых дипломатических каналов.

Но, что касается «Норда», насколько я знаю, там всё довольно сложно. Потому и затянулось… Отношение Запада к команде Порошенко, похоже, тоже меняется. Есть определенные свидетельства того, что на Западе стали задумываться: а такой ли партнер им нужен?