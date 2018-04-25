Воры или мошенники: Как партия президента Украины «зарабатывает» на жизнь

Для того чтобы понять механизм «финансирования» пропрезидентской партии «Блок Петра Порошенко» (БПП), необходимо сделать несколько предварительных уточнений.

С 2016 года все партии Украины , должны предоставлять в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) финансовые отчеты — сколько денег получили от партийных взносов и спонсоров, как использовали средства, сколько осталось на счетах и т.д. НАПК эту информацию проверяет и потом, если находит нарушения, передает дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

А параллельно с теми, кто делает это по долгу службы, проверяют отчетность партий и общественные организации. Так украинская общественная организация «ЧЕСТНО», используя данные, находящиеся в открытом доступе в интернете, решила выяснить, из чего и как складывался бюджет пропрезидентской партии «Блок Петра Порошенко».

Не взносы, а подлоги

В общей сложности, как утверждают авторы расследования, за 2 года (с мая 2016 по декабрь 2017) взносы и пожертвования от физических лиц в казну БПП составили почти 6 миллионов гривен.

Для Украины это — внушительная сумма. Для сравнения, прожиточный минимум трудоспособного гражданина на Украине в настоящий момент составляет 1762 гривны в месяц.

Как утверждает «ЧЕСТНО», из 630 доноров БПП, которые в 2016 и 2017 годах финансировали партию, в открытом доступе им удалось обнаружить информацию о 457 гражданах Украины, чьи персональные данные были упомянуты в финансовых отчетах партии. Из этого числа 146 оказались педагогами школ разных областей Украины.

При том большая часть доноров, являющихся членами БПП, как выяснили расследователи, проживали в двух областях Украины — Харьковской и Ровенской. Поэтому расследователи отправились в эти регионы, чтобы на месте выяснить, кто и как платил партийные взносы в БПП.

«Ни один учитель, с которым общался «ЧЕСТНО», до приезда журналистов не знал, что перечисляет денежные средства (в БПП — Ред.) и является членом партии», — утверждают расследователи.

Как же их данные появились в отчетах? Ведь процедура оплаты партийных взносов строго регламентирована. Во-первых, член партии должен произвести оплату самостоятельно, то есть лично через банк или почтовое отделение . При этом он должен указать свои персональные данные — номер паспорта, ИНН и т.д.

«Почти полтора десятка учителей, с которыми удалось пообщаться в Ровно , утверждают, что давали штабам БПП свои персональные данные для работы в территориальных и участковых избирательных комиссиях», — выяснили расследователи.

Так, учитель истории Ровенской общеобразовательной школы №27 Валентин Кравчук пояснил, что он свои паспортные данные предоставлял в БПП, но непосредственно в избирательном процессе участия не принимал. По его мнению, эти данные могли попасть в финансовые документы партии и из других источников, например, из городского управления образования.

«Утверждать я этого не могу, но думаю именно так, потому что БПП — правящая партия, разумеется, имеет админресурс, — считает Кравчук. — В нормальном демократическом государстве такого, конечно, не должно быть».

При этом в беседе с расследователями из «ЧЕСТНО» Кравчук специально подчеркнул, что «партию Порошенко никогда не спонсировал и деньги не перечислял».

"Я могу дать деньги деткам больным или на поддержку воинов АТО (антитеррористической операции — ред.), но это я делаю по собственной воле. Меня тут заставлять не нужно. Когда из меня, простите, делают идиота, то я категорически против таких вещей», — заявил Кравчук.

Общественное движение «ЧЕСТНО» встретилось с учителями четырех школ Ровно. О том, что они финансируют одну из партий Украины, все педагоги узнали именно от них. Однако публично говорить об этом, согласились не все. А одна из учителей от услышанного даже расплакалась. Она подтвердила, что партию не финансирует, но говорить об этом публично боится.

Секунда в секунду или друг за другом по бездорожью

Расследователи обратили внимание, что согласно отчету о дебетовых и кредитовых операциях по счету Ровенского отделения Блока Петра Порошенко за IV квартал 2017 года десятки партийных взносов от разных членов партии поступили одновременно — в одну и ту же секунду.

Бухгалтер Ровенского отделения БПП Оксана Хандрусь на вопрос о том, как взносы от разных людей могут поступать одну и ту же секунду, ответила, что многие члены партии не могут самостоятельно уплачивать взносы:

«Смотрите, там есть разные районы (Ровенской области — ред.) и там есть разные люди, старшие, младшие. Кто-то может за себя проплатить через терминал, кто не имеет такой возможности. Люди там не все владеют компьютером, интернетом… и через то так получается», — сказала она.

Однако закон требует платить деньги лично. Видимо поняв это, спустя некоторое время после консультаций с коллегами, бухгалтер изменила свое мнение и сказала, что не знает, как поступают взносы.

Примерно та же ситуация сложилась со сбором партийных взносов и в Харьковской области. Так, в школах Слободского на Змиивского районов около десяти учителей подтвердили «ЧЕСТНО», что лично партийных взносов в БПП не делали и сами не являются членами этой партии. При этом все они фигурируют в финотчете Харьковского отделения БПП.

Правда, под запись говорить об этом учителя отказались, объясняя свой отказ защитой репутации школ и нежеланием втягивать учебное заведение в политику.

Любопытно, что в Харьковской области, все взносы (а их якобы платили две сотни членов партии) производились в одно и тоже время через Харьковское отделение «Мегабанка». При этом, в некоторых населенных пунктах, из которых они ехали в Харьков , чтоб уплатить взносы, есть свои отделения «Мегабанка». Но, согласно отчетам, люди ехали в Харьков, что бы именно в этом отделении и в одной очереди (все переводы идут по номерам один за другим) внести свои партийные взносы.

Расследователи обратили внимание, что уплата ежемесячных взносов в размере 20 гривен, если она действительно производилась, требовала не только времени, но и мужества — ехать им приходилось на маршрутке по совершенно «убитым» дорогам. Но, главное, стоимость проезда до Харькова и обратно, чтобы внести на счет БПП 20 гривен, требовала от них дополнительных затрат еще в 40 гривен на билет туда и обратно.

Жертвуют больше, чем зарабатывают

Пальму первенства по пожертвованиям на счет БПП среди областных отделений партии — у Николаевской области. Отсюда за два года поступило больше всего пожертвований — 1 млн 750 тысяч гривен. С начала 2016 и до середины 2017 года местной ячейкой БПП руководил нынешний советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков

администрации президента он отвечает за работу волонтеров в зоне антитеррористической операции, а так же за спонсорское финансирование АТО и Минобороны

Рекордную сумму взносов, как выяснили расследователи из «ЧЕСТНО», внесли шесть физических лиц. При этом, что интересно, трое из них получают заплату в партии (то есть являются штатными сотрудниками отделения БПП в Николаеве), еще двое работают в общественной и благотворительной организациях, связанных с самим Бирюковым и его пиарщиком Александром Нойнецем.

Например, бухгалтер Николаевского отделения БПП Александра Купинец внесла на счет партии 130 тысяч гривен. Ее ежемесячная заплата, согласно ведомости, составляет 4,5 тысячи, то есть в почти в 30 раз меньше.

На вопрос расследователей, зачем ей вносить в партийную кассу столь крупную сумму, если сама она зарабатывает в этой же партии значительно меньше, Купинец ответила, что работает не для зарплаты, а для трудового стажа, необходимого для начисления пенсии.

«Хочется более уверенно смотреть в будущее, если доживу до пенсионного возраста и пенсионные выплаты еще не отменят, — пояснила свою щедрость Купинец. — Если серьезно, мои решения осуществлять взносы в пользу партии всегда спонтанны и не зависят от того, сколько я получила зарплаты в Николаевской БПП».

Сам помощник президента и бывший глава Николаевского отделения БПП Юрий Бирюков не видит ничего удивительного в том, что главными донорами БПП являются сами же сотрудники Николаевского отделения партии и представители аффилированных с самим Бирюковым неприбыльных организаций.

"Тогда нам поставили задачу отработать различные технологии партийного строительства, — вспоминает Бирюков. — В общем, мы часто использовали свои собственные финансовые ресурсы, отрабатывая ту или иную технологию. А потом нам стало скучно».

Что из этого выйдет

Итак, члены украинской общественной организации «ЧЕСТНО» провели свое расследование и установили, что взносы в Блок Петра Порошенко собираются нечестным путем, документы фальсифицируются, при этом незаконно используются персональные данные граждан Украины. За все эти нарушения законом установлена уголовная ответственность.

Но при этом нет никакой уверенности в том, что правоохранители доведут это дело до суда и фальсификаторы будут наказаны. И вот почему. В марте 2017 года Общественное движение «ЧЕСТНО» уже разоблачило подобную схему финансирования партии «Батькивщина».

Тогда выяснилось, что сотни пенсионеров, якобы платили партии Юлии Тимошенко взносы на десятки тысяч гривен.

Однако нацполиция Украины даже не запросила у НАПК доступа к оригинальному отчету партии, содержащему персональные данные доноров. После публикации расследования полицией были допрошены всего два свидетеля, хотя в целом для финансирования «Батькивщины» в 2016 году были использованы персональные данные более чем 400 человек из Киевской области.

Что касается БПП, то Национальное агентство по предотвращению коррупции еще ранее вынесло решение, что в финансовой отчетности партии президента нарушений нет.

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