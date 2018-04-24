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Суд Киева отстранил от должности замглавы НБУ Рожкову по иску депутата о коррупции
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Суд Киева отстранил от должности замглавы НБУ Рожкову по иску депутата о коррупции 

ТАСС 2 часа назад
КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Дарницкий районный суд Киева отстранил от должности заместителя главы Национального банка (НБУ) Екатерину Рожкову по иску депутата Верховной рады Игоря Луценко. Об этом парламентарий сообщил во вторник в Facebook.
"Заявление истца депутата парламента Украины Игоря Луценко удовлетворить — в качестве обеспечения иска запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ, а также запретить совершать и/или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением и/или осуществлением полномочий зампредседателя Нацбанка и/или любую другую деятельность в должности заместителя главы центробанка", — говорится в решении суда, фотокопии которого обнародовал депутат. При этом в решении суда сказано, что запрет действует до разрешения спора по существу.
Луценко пояснил, что подал судебный иск в связи с тем, что Рожкова вместе с главой НБУ Валерией Гонтаревой, по его данным, «принимали решение в интересах банков в нарушении антикоррупционного законодательства». «И не просто банков, а, судя по записям телефонных разговоров Рожковой, российских банков, в частности, »Банка Москвы" (БМ Банк), а также "Внешторгбанка", — добавил он. По утверждению Луценко, после отставки Гонтаревой «ее ближайшая соратница осталась, чтобы прикрывать коррупционные схемы».
Он также опубликовал ссылку на некие записи разговоров которые, как утверждает Луценко, свидетельствует о том, что «Рожкова решала вопросы разного рода сомнительных банкиров».
Екатерина Рожкова работает в структурах Нацбанка с 2008 года, с января по октябрь 2016 года занимала пост и. о. заместителя председателя НБУ, а затем стала заместителем председателя.
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