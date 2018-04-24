Елена Бережная: Украинская власть и чиновники должны давно быть осуждены Гаагским трибуналом

Напомним, что Госдепартамент США опубликовал доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году, в котором, в частности, затрагивается тема работы неудовлетворительной правоохранительных органов Украины

Критика коснулась расследований расстрелов на киевском Майдане февраля 2014 года, а также трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Что касается одесских событий, то авторы документа указывают на однобокость следствия, поскольку правоохранители совсем не расследовали смертельные случаи в Доме профсоюзов, а сосредоточили свою деятельность на наказании сторонников федерализации.

Власти не только не расследуют убийства оппозиционных журналистов, и но и продолжают преследовать тех, кто не разделяют официальную позицию властей. Среди громких политических дел авторы доклада также упомянули преследуемых украинскими властями журналистов Василия Муравицкого и Руслана Коцабу. В качестве примера давления на СМИ со стороны государства рассказывается о ситуации с обыском медиа-холдинга «Вести», преследования главного редактора «Страны.UA» Игоря Гужвы.

-Как вы в целом оцениваете ту часть доклада Госдепа, касающуюся Украины?

— Во-первых, хочу сказать, что еще в апреле 2014 года была создана мониторинговая миссия по правам человека в Украине при ООН , которую возглавил Армен Арутюнян. Это миссия, в которой работали офицеры ООН, стала самым независимым объективным органом, фиксирующим все нарушения прав человека.

С этой миссией, с первых дней ее создания, работал наш Институт правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, который я возглавляю.

Если вы прочитаете все ежеквартальные отчеты данной миссии, то то, что отразил в своем докладе Госдеп США, всего лишь сотая часть того, что отражено в этих отчетах о пытках, о насилии над людьми, об издевательствах над жителями Донбасса, о невыплате им зарплат и пенсий. Информация о нарушении свободы слова была изложена во всех докладах, начиная с 2014 года. Кроме того, мониторинговая миссия по итогам 2014-2016 годов в 2017 году выпустила свой специальный доклад на эту тему.

Так что Госдеп в данном случае отразил только незначительную часть тех нарушений, которые существуют в Украине. Наш институт мониторит и фиксирует их в гораздо большем количестве.

Но то, что Госдеп сделал такой доклад, обратив внимание на Украину, говорит о том, что мировое сообщество собирается находить механизмы воздействия на украинскую власть. Я хочу вам напомнить, что 12 415 судебных дел не исполненных украинской властью Европейский суд по правам человека направил в Совет Европы . Он потребовал, чтобы уже Совет Европы разбирался с властью Украины и заставил бы ее, наконец-то, исполнить решение европейских судов. Не национальных, а европейских. Это было впервые в истории европейских судов по правам человека.

-На что вы еще обратили внимание?

— То, что Госдеп пишет о пытках, о насилии над людьми, то это происходит в Украине ежедневно, и в гораздо большем количестве, чем изложено в докладе Госдепа.

Украинская власть совершает геноцид собственного народа, особенно на территории Донбасса, неподконтрольной Украине, несмотря на резолюцию Генассамблеи ООН от 15 декабря 2015 года, на которой выступал верховный комиссар ООН по правам человека Иван Шиманович. Последний потребовал тогда исполнения постановления Высшего административного суда Украины от 16 октября 2015 года. Этот суд выиграл наш институт. Суд обязал украинские власти выплатить всем гражданам, которые проживают на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, все пенсии и социальные доплаты с учетом коэффициентов с июля 2014 года. Это решение не выполнено до настоящего времени.

Как мы помним, два года назад посол США в Украине Мари Йованович потребовала от украинской власти выплатить эти деньги. Но «указание» американского посла было проигнорировано. Теперь наш иск о неисполнении решения суда находится сейчас в Европейском суде по правам человека.

Так что Госдеп США только частично, скажем так, немножко пожурил украинскую власть, отразив это в своем докладе.

Если полностью посмотреть тот мониторинг, который осуществлял наш институт, то вся украинская власть и чиновники должны давно сидеть и быть осуждены Гаагским трибуналом за преступления против человечности и за военные преступления.

-Повлияет ли, по-вашему, публикация этого доклада на улучшения положения с правами человека на Украине?

— Считаю, что будут положительные моменты от публикации этого доклада. Почему? Потому что уже начинается предвыборная гонка.

Вот на какой интересный момент я обратила своё внимание. Госдеп до этого момента почему-то игнорировал даже доклады, которые готовила мониторинговая миссия ООН. Госдеп всегда поддерживал Украину.

Сейчас же подняты некоторые факты относительно сотрудничества украинских политиков с американскими политиками-демократами. Например, того же Николая Злочевского, который сотрудничал с сыном Байдена. А Байден в своё время публично оскорблял Трампа. Более того, вы знаете отношения республиканцев и демократов. Теперь команда Трампа, на мой субъективный взгляд, может использовать ситуацию в Украине с коррупцией (сотрудничество того же сына Байдена со Злоческим) как инструмент во внутриамериканской политической борьбе. Вот отсюда вот такая реакция Госдепа.

Украину, на которую американцам в сущности наплевать, просто используют как презерватив все, кому не лень. Уверена, дальше мы станем очевидцами еще больших коррупционных скандалов, так как все они будут связаны с внутриамериканской политической борьбой.