Украина начинает продавать заводы с «молотка»

Здания и земельный участок Николаевского судостроительного завода выставлены на торги. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что собственником имущества является государство в лице концерна "Укроборонпром" . Причиной продажи стала задолженность предприятия по выплате заработной платы своим работникам в размере 30,2 миллиона гривен.

На продажу выставлены административный бытовой корпус площадью 15026,6 квадратных метра, достроенная набережная с берегоукреплением, железнодорожные пути, автодороги и другие сооружения.