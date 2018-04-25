Ещё
Украина начинает продавать заводы с «молотка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина начинает продавать заводы с «молотка» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Здания и земельный участок Николаевского судостроительного завода выставлены на торги. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.
≥≥ Украину «завалило» фальсификатом из Европы
Отмечается, что собственником имущества является государство в лице концерна "Укроборонпром". Причиной продажи стала задолженность предприятия по выплате заработной платы своим работникам в размере 30,2 миллиона гривен.
На продажу выставлены административный бытовой корпус площадью 15026,6 квадратных метра, достроенная набережная с берегоукреплением, железнодорожные пути, автодороги и другие сооружения.
В октябре прошлого года в "Укроборонпроме" сообщили, что завод в Николаеве остановился, его счета арестованы, а задолженность по заработной плате превысила 58 миллионов гривен. В декабре премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал отставки гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова. В ответ на это Романов пояснил, что причиной задолженности по выплате зарплаты на заводе является "отсутствие заказов и расходование ресурсов на содержание недостроенного крейсера "Украина", проект которого был заморожен из-за отсутствия финансирования.
РИА Новости: последние новости
Суд на Украине на два месяца арестовал доверенное лицо Путина на выборах Политолог прокомментировал требование суда возбудить дело против Порошенко Сотрудника Службы безопасности Украины задержали за взятку
Комментарии34  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью52
В Москве ожидают новый ураган24
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах300
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ85
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение