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Петр Порошенко уволил начальника управления СБУ в Луганской области
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Петр Порошенко уволил начальника управления СБУ в Луганской области 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом гласит указ президента Украины.
«Уволить Козловского Олега Анатольевича с должности начальника управления Службы Безопасности Украины в Луганской области», — говорится в указе №106/2018 от 23 апреля.
Как сообщает «Зеркало Недели», Козловский родился в 1963 году в Хмельницком.
В 2003-2005, 2006-2007 годах занимал должность начальника управления внутренней безопасности Службы Безопасности Украины. В марте 2015 года его назначили на должность начальника УСБУ в Луганской области. В октябре 2016 года он получил звание генерал-майор.
Как сообщается, в СБУ Козловский отвечал за обмен пленными.
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