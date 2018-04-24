Петр Порошенко уволил начальника управления СБУ в Луганской области

Об этом гласит указ президента Украины

Как сообщает «Зеркало Недели», Козловский родился в 1963 году в Хмельницком.

В 2003-2005, 2006-2007 годах занимал должность начальника управления внутренней безопасности Службы Безопасности Украины. В марте 2015 года его назначили на должность начальника УСБУ в Луганской области. В октябре 2016 года он получил звание генерал-майор.

Как сообщается, в СБУ Козловский отвечал за обмен пленными.