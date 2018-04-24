Минобороны Украины запретило военным симпатизировать России

По мнению украинского министра обороны Степана Полторака, военные, которые считают Россию «братом и соседом», не имеют права находиться в армии Украины

Он отметил, что в ВСУ по-прежнему есть люди, которые до сих пор считают Россию «братом и хорошим соседом». При этом минобороны Украины ведет работу по выявлению таких людей, чтобы «избавиться от них», добавил Полторак, передает ТАСС

«Что касается назначений — мы все высшие должности проверяем. Но невозможно уволить всех, кто имеет родственников в России. И думаю, это было бы не совсем правильно, — так мы вернемся в Советский Союз», — сказал он.

По словам Полторака, при назначении на высокие должности проводится процедура на полиграфе — для этого даже создано отдельное управление.

Министр признал, что для «полного истребления симпатий» к России потребуется время.

«Большой путь мы хотим пройти очень быстро. У нас еще четыре года назад министр обороны был гражданином России ( Павел Лебедев , с 2012-го до февраля 2014-го года.)», — сказал Полторак.

21 апреля сообщалось, что сотрудники СБУ задержали работника одного из стратегических предприятий министерства обороны Украины, обвинив его в шпионаже в пользу России.