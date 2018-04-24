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Минобороны Украины запретило военным симпатизировать России
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Минобороны Украины запретило военным симпатизировать России 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
По мнению украинского министра обороны Степана Полторака, военные, которые считают Россию «братом и соседом», не имеют права находиться в армии Украины.
Он отметил, что в ВСУ по-прежнему есть люди, которые до сих пор считают Россию «братом и хорошим соседом». При этом минобороны Украины ведет работу по выявлению таких людей, чтобы «избавиться от них», добавил Полторак, передает ТАСС.
«Что касается назначений — мы все высшие должности проверяем. Но невозможно уволить всех, кто имеет родственников в России. И думаю, это было бы не совсем правильно, — так мы вернемся в Советский Союз», — сказал он.
По словам Полторака, при назначении на высокие должности проводится процедура на полиграфе — для этого даже создано отдельное управление.
Министр признал, что для «полного истребления симпатий» к России потребуется время.
«Большой путь мы хотим пройти очень быстро. У нас еще четыре года назад министр обороны был гражданином России (Павел Лебедев, с 2012-го до февраля 2014-го года.)», — сказал Полторак.
21 апреля сообщалось, что сотрудники СБУ задержали работника одного из стратегических предприятий министерства обороны Украины, обвинив его в шпионаже в пользу России.
19 октября 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что считает украинский народ братским, а может даже и частью русского народа.
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