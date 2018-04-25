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Украина выделит около $5 млн для предотвращения ЧС в связи с затоплением шахт в Донбассе
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Украина выделит около $5 млн для предотвращения ЧС в связи с затоплением шахт в Донбассе 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Украинские власти выделят 131 млн гривен (около $5 млн) для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт в Луганской области. Об этом заявила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что распоряжение правительства о выделении средств для принятия первоочередных неотложных мер по шахтам Первомайско-Стахановского угледобывающего региона Луганской области было принято на заседании украинского кабмина 25 апреля.
«Принятие распоряжения поможет урегулировать не только проблему техногенной катастрофы и продолжения функционирования угольной отрасли, но и ряд социальных, экономических и политических вопросов», — заявил глава ведомства Вадим Черныш.
В феврале украинские представители в Совместном центре по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК) заявили о возможности экологической катастрофы в Донбассе.
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