«Констатировали факт»: запрет судам РФ на вход в украинскую акваторию объяснил эксперт

Решение Киева защищать внутренние воды от «российской агрессии», лишив российские суда права входить в украинскую акваторию — очередной популизм, далекий от логики. ‍Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

"Заявления Киева о террористической угрозе со стороны российских судов — лишь поиск повода для новых нападок на РФ . Убедительным доказательством стало задержанное на Украине судно «Норд», которое не несло ничего, кроме рыбы, но и та из-за действий чиновников этой страны испортилась. Такие заявления Киева — отражения действий российских судовладельцев — после инцидента с «Нордом» все стараются обходить украинские порты и территориальные воды стороной.

Понятно, что ни судовладельцы РФ, ни моряки повторить прецедент экипажа задержанного сейнера желанием не горят. Потому сегодняшние заявления Киева — скорее популизм и констатация уже случившегося. Целенаправленным ограничением против российских судов, оно, скорее всего, стать уже не сможет", — отмечает аналитик.

Министерство инфраструктуры Украины намерено запретить вход российских судов во внутренние воды страны. Замглавы ведомства Юрий Лавренюк сообщил, что так проявляется участие в борьбе с «российским агрессором». «Наше министерство обратится в Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз. Это недопустимо, когда

по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — сказал он.

"Все мы знаем, что многие суда, владельцы которых живут в России, ходят под флагами третьих стран — это связано с вопросами налогообложения. Но вряд ли это станет «броней» от посягательств на сами суда и свободу их экипажей, если Киев все же объявит охоту на российскую собственность в территориальных водах. Ведь идентифицировать принадлежность судна можно по-разному — не только по флагу, но и по порту приписки, и по паспортам капитана или экипажа. В головы украинских чиновников могут прийти любые идеи, даже несовместимые с логикой — они не раз доказывали это на практике.

При этом действия Киева с большой долей вероятности разойдутся с международным морским правом и межгосударственными конвенциями. К чему это приведет — к путанице и еще большему, чем сегодня, разрушению законодательного поля Украины. Проблема лишь в том, что за очередные противоправные действия международное сообщество вновь не станет наказывать украинские власти — примеров такого поведения со стороны Запада мы видели немало", — подчеркивает политолог.

Выстрел в собственную ногу

В апреле 2014 года украинское правительство , не признавая результаты крымского референдума и последующее вхождение Крыма Севастополя в состав РФ, издало распоряжение о закрытии морских портов, расположенных на территории полуострова ( Евпатория Керчь , Севастополь, Феодосия, Ялта). При этом заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты, расположенные на территории Крыма и Севастополя, Киев рассматривает как нарушение норм международного права и законодательства Украины.

Сегодня представители украинских мининфраструктуры, министерства обороны МИД , Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки обсудили, в частности, вопросы, касающиеся заходов судов в морские порты Крыма, перекрытие Керченского пролива в связи со строительством там моста. Лавренюк сообщил, что мининфраструктуры передало МИД материалы о «несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».

"Если допустить, что Украина запретить вход в свои порты любым судам, имеющим отношение к России, это станет очередным гвоздем в крышку гроба ее собственной экономики. Любое судно, прибывающее к иностранным берегам, платит портовый сбор, покупает электроэнергию, продовольствие, пресную воду и еще ряд сопутствующих услуг. Не говоря уже о товарообороте, который обеспечивают торговые суда. Все это — прямые или косвенные — в виде налогов — доходы государства.

Но число российских судов в украинских портах сейчас ничтожно, и на это украинское руководство обрекло страну добровольно. Последние несколько лет показали: Киев в качестве основного приоритета в действиях ставит политические и идеологические установки, экономика отодвигается на второй план. Например, разрыв авиасообщения с РФ и торговли принес серьезные убытки, но украинскую власть это не остановило.

Сейчас в этой стране регулярно звучат призывы запретить украинцам ездить на заработки в Россию, хотя объем переводов мигрантов в РФ составил почти 5% украинского ВВП. Люди, которые сейчас руководят Украиной, руководствуются не интересами собственного населения, а заданной идеологией. Понятно, что разумной такую политику не назовешь", — заключает Богдан Безпалько.