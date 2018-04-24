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Ввод миротворцев ООН в Донбасс станет фатальной ошибкой, заявили в Мали
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Ввод миротворцев ООН в Донбасс станет фатальной ошибкой, заявили в Мали 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Ввод миротворцев в Донбасс может стать фатальной ошибкой, контингент ООН будет действовать не в интересах жителей региона, считает депутат национальной ассамблеи Республики Мали, кандидат в президенты Мали Умар Марико.
Накануне Марико прибыл с визитом в Донецк. По его словам, он встретился с председателем Народного совета ДНР Денисом Пушилиным и омбудсменом республики Дарьей Морозовой.
"Ввод миротворцев ООН был бы фатальной ошибкой, если вы допустите это. Они будут действовать не в интересах народа, а в интересах фирм, которые являются оплотом мирового империализма", — сказал Марико на брифинге в Донецке.
По его словам, «совершенно ясно, кто является агрессором, ООН могла бы требовать от Украины прекратить агрессию и изменить ситуацию». Марико также предложил создать «лагерь мира» для противостояния странам, представляющим «лагерь войны». «Страны, которые входят в так называемый лагерь войны, — мы их хорошо знаем. Те страны, которые страдают от них, должны объединяться вокруг России в лагерь мира и противостоять им. Надеюсь, в ближайшее время будет создан лагерь стран, которые будут бороться за мир», — добавил Марико.
Он также заявил, что в случае победы на выборах будет выступать за признание республик Донбасса. «Думаю, что необходимость в признании республик Донбасса очевидна. Я буду делать все возможное… Мы должны объединяться, поддерживать друг друга в деле борьбы за мир», — добавил Марико.
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