Минэнерго Украины поставили на счетчик

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Хакеры назначили выкуп в биткоинах за сайт минэнерго Украины 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины был взломан хакерами; злоумышленники просят 0,1 биткоина (около 930 долларов) за его разблокировку.
При открытии сайта пользователь может видеть лишь красную страницу, на которой написано, что сайт зашифрован, и многие файлы больше недоступны.
Украинскому ведомству дали 10 часов для оплаты расшифровки данных.
Напомним, в декабре 2017 года хакеры взломали сайты украинских изданий «Тиждень» и Ukraine News и разместили на них ссылки на секретные документы с личными данными людей, стоящих за деятельностью портала «Миротворец».
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