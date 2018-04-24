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Милонов отреагировал на призыв Климкина «возвратить из РФ 3 млн украинцев»
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Милонов отреагировал на призыв Климкина «возвратить из РФ 3 млн украинцев» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что никто добровольно не поедет из России обратно на Украину.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев сейчас работает над тем, чтобы в России «постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация».
"Мне интересно, как они собираются всех вернуть? Никто по собственной воле на Украину не поедет", — заявил Милонов в интервью ФАН.
"Сейчас, я считаю, власти Украины должны не возвращать людей, а, наконец, понять, что нужно освободить страну от своей собственной оккупации", — отметил Милонов.
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