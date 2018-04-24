Милонов отреагировал на призыв Климкина «возвратить из РФ 3 млн украинцев»

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев сейчас работает над тем, чтобы в России «постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация».

"Мне интересно, как они собираются всех вернуть? Никто по собственной воле на Украину не поедет", — заявил Милонов в интервью ФАН.

"Сейчас, я считаю, власти Украины должны не возвращать людей, а, наконец, понять, что нужно освободить страну от своей собственной оккупации", — отметил Милонов.