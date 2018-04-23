Климкин сделал грубую ошибку

Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно — таких он насчет около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно?

«Россия ведет против нас войну, но все равно 3 млн украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, и их надо понять», — цитирует в понедельник агентство «Укринформ» Климкина.

Для сравнения: в Польше , куда трудовая миграция из Украины после 2014 года резко выросла, живет и работает, по экспертным оценкам, порядка 2 млн украинцев.

По словам министра, на поведение гастарбайтеров повлияли отношения с ЕС

«Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются на Украину. В то же время это происходит очень медленно», — посетовал Климкин. По его словам, «постоянно так продолжаться не может». «Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно 3 млн украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — заявил глава МИД Украины, кстати, являющийся уроженцем города Курска.

Ситуацию для телеканала RT прокомментировал Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов . По его словам, можно ожидать, что с украинской стороны будет выстроен ряд барьеров для трудовой миграции в Россию. «Украинская сторона может пойти на то, чтобы ограничить выезд на территорию России, — сказал он. — Это может быть совершенно по-разному обосновано: и как посещение страны-агрессора, например, и недопущение частных визитов».

Крайне негативно, в беседе с Федеральным агентством новостей , отнесся к идее Климкина бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник . «Первый и главный вопрос: чем будут заниматься на Украине вновь прибывшие три миллиона человек? Они транзитом в Польшу, что ли, пойдут? Там уже тоже достаточно украинцев. Если власти страны говорят о возвращении своих граждан, то они обязаны подготовить рабочие места, инфраструктуру, создать условия для учебы и бизнеса. На Украине сейчас все уничтожено», — констатировал он.

«Климкин — один из самых некомпетентных министров иностранных дел в мире. Поэтому то, что он говорит — не имеет абсолютно никакой почвы», — заявил газете ВЗГЛЯД председатель Совета землячеств Украины в Москве , действительный государственный советник РФ 1 класса Николай Лях.

«Во-первых, в России живёт не 3 млн, а около 10 млн украинцев, большинство из которых является гражданами Российской Федерации.

Возможно он имеет ввиду те 3 млн человек, которые приехали в последние годы на заработки и в качестве беженцев?», — задаётся вопросом Лях. Иначе говоря, в своих подсчетах глава МИД Украины ошибся более чем в три раза.

«Если такое желание у нынешнего украинского правительства есть — то пусть они обеспечат, во-первых, рабочими местами, чтобы они больше не убегали из Украины в Россию в поисках работы; во-вторых, пускай они наведут на Юго-Востоке страны, поскольку немалое количество людей бежит оттуда из-за боязни войны; и в-третьих, вряд ли кто-то вообще захочет вернуться на нынешнюю Украину с нынешним правительством. Пусть сменят правительство, и многие из украинцев сами вернутся на свою землю», — пояснил Лях.

«Климкин должен позаботиться не только о тех миллионах украинских граждан, которые находятся в России, но и о тех порядка 2 млн граждан в Польше, ещё нескольких миллионов граждан в Европе и так далее. Только за последние 4 года порядка 10 млн человек выехало из страны. На Украине осталось порядка 8 млн работоспособных людей, то есть тех, кто платит подоходный налог на территории Украины», — рассказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер министр Украины Николай Азаров

«А остальные почему уехали? Да потому что работы нет! Они же где-то работали на каких-то предприятиях. Сейчас эти предприятия остановились, куда людям деваться? И что собирается сделать Климкин? Промышленность восстановить? Ни одного подобного реального плана я не видел. Промышленность погибает, износ основных фондов увеличился в несколько раз и достигает порядка 80%. Пусть Климкин объяснит, кто же будет на 100-200 долларов в месяц работать?», — посетовал Азаров.

Все же стоит уточнить, что статистика относительно числа украинских трудовых мигрантов и украинцев вообще, живущих в России, противоречива.

«Сейчас Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. По разным оценкам, число трудовых мигрантов достигает 4 млн человек. При этом, одновременно за пределами страны может находиться около 2,6-2,7 млн человек», — сообщается на сайте Центра экономической стратегии Украины. Эксперты этой организации подсчитали, что за границей работают 16% трудоспособного населения страны.

По данными американского центра глобальных исследований PewGlobal, на начало 2018 года в России числится 3,27 млн украинцев, в США — 380 тысяч, в Казахстане — 350 тысяч, в Германии — 260 тысяч, в Италии — 240 тысяч, в Беларуси — 220 тысяч, в Польше — 210 тысяч, в Чехии — 140 тысяч, в Израиле — 130 тысяч, в Узбекистане — 120 тысяч, в Испании — 80 тысяч, в Канаде — 80 тысяч, в Молдове — 60 тысяч, в Венгрии — 50 тысяч, в Португалии — 50 тысяч, в Латвии — 30 тысяч, в Киргизии — 30 тысяч.

Ранее сам Климкин заявлял, что только за 2017 год Украину покинуло более 1 млн украинцев и что каждый месяц после введения безвиза с ЕС страну покидают около 100 тысяч человек.